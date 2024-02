“Me cacharon altiro”: Cony Capelli confirmó su pololeo en Juntos Chile se Levanta

Estuvo en el react de Juntos Chile se Levanta. Y ahí, Cony Capelli decidió sincerar su nuevo estado amoroso apenas le preguntaron si estaba soltera.

Es que hace unos días, la ganadora de Gran Hermano protagonizó un video con un guapo influencer peruano, de nombre Luis Miguel Castro, donde se mostraban de lo más cariñosos.

Por eso, Tita Ureta le consultó por su corazón en medio de la transmisión digital solidaria. “Ya no estoy soltera, estoy contenta, estoy feliz”, lanzó.

Y añadió que “no me gusta ahondar tanto, pero sí estoy contenta y estoy feliz”, para luego dar más luces de su relación.

Cony Capelli y su nuevo pololeo

Así, luego de verla en tóxicas relaciones con Jorge Valdivia y Sebastián Ramírez en el reality, ahora la bailarina está disfrutando del amor.

“Me resistí caleta a que llegara el amor, dije ‘no, si voy a estar soltera’, pero cuando lleg, llega. Y hay que recibirlo”, contó.

Luego, el periodista Kevin Felgueras le dijo “¿lo conocemos?” y ella contestó “espero que no”, a lo que Nataly Chilet le respondió que ya se había visto algo en redes sociales.

“Ahora las redes no te dejan escapar ni una... me cacharon altiro, y ante eso el amor siempre suma, entonces al final no tiene nada de malo”, agregó.

juegue capelli dios patria y familia monogamia o bala pic.twitter.com/JJxO4qCScX — guada (@softcapellii) February 17, 2024

De esta forma, Cony Capelli confirmó su pololeo, dejando claro que está viviendo un romance que la tiene muy feliz.