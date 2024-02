“Lo único que me hacía seguir en la Tierra era el tejido”: La emocionante historia de la artista textil chilena que ganó premio Botticelli en Italia

Este viernes, la artista textil oriunda de la región del Maule, Cecilia Acevedo, conversó con País ADN para comentar su experiencia tras ser galardonada y reconocida internacionalmente con el Premio Botticelli 2024 en Italia.

La kinesióloga de profesión y tejedora especializada en crochet fue la artista más joven en trayectoria en obtener este destacado premio que reconoce a los mejores artistas internacionales y contemporáneos.

“Yo solamente llevo dos años en esto. Muchos me decían que han luchado toda su vida para conseguir un galardón así. Fue una verdadera sorpresa para todos lo que yo estaba provocando allá”, contó la artista.

Acevedo contó que su pasión por tejer nació en pandemia, cuando atravesada por una fuerte depresión: “Lo único que me hacía seguir en la Tierra era el tejido y así fue como una terapia para seguir adelante (...) A los 31 años me di cuenta de que había hecho toda mi vida lo que otros querían y fue devastador”, confesó.

“Yo vine al mundo a tejer”

“Así, como casi en un sueño, me di cuenta de que yo vine al mundo a tejer, pero no a tejer como cualquiera, sino que a hacerlo como una diosa”, aseguró la artista.

La joven mezcla sus conocimientos en kinesiología, el arte, y el tejido a crochet en sus notables obras de retratos hiperrealistas. “Me salí un poco de lo que son las decoraciones o ropa a crochet y lo lleve al área más artística para mezclarlo con la anatomía humana, y yo creo que eso es lo que ha deslumbrado a los italianos”, comentó.

La artista explicó que captó la atención de los europeos durante la época de la pandemia, cuando difundía sus obras principalmente a través de redes sociales, siendo una creación de moáis a crochet la que la llevó a colaborar con una galería de arte portuguesa hasta la fecha.

Sobre su rápido éxito, comentó que “ha sido demasiado impactante porque siento que como artista a lo mejor me salté muchos hitos en comparación a otros artistas que salen de academias. Para todos en un proceso muy lento y a mí se me dio muy rápido, por eso me siento muy bendecida y siento mucho respeto por los demás artistas”

“Yo nunca he salido de Chile, no conozco ni el sur ni el norte, entonces salir de Talca a Europa se sintió como un sueño”, dijo conmocionada.

La joven artista fue galardonada el pasado 20 de enero en Florencia, Italia, y adelantó en ADN que obtuvo un segundo reconocimiento internacional al ser invitada para un Premio Leonardo Da Vinci edición de oro en Milán en abril de este año.