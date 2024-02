ANFP reconoce que el Estadio Nacional tiene una certificación provisoria para el desarrollo de eventos deportivos

Santiago

Apenas en la U de Chile se expresaron en torno a la suspensión del partido en el que recibirían a Cobresal este domingo por la primera fecha del Campeonato Nacional 2024, en la ANFP cuestionaron la determinación de las autoridades gubernamentales.

“Es lamentable. Toda suspensión de partido lo es. Tampoco hemos recibido de manera formal un oficio por el rechazo del partido (...) No me ha llegado ninguna información oficial de la suspensión del partido. Hay comunicación, pero el conducto regular es lo formal”, explicó en diálogo con Los Tenores el gerente de ligas profesionales del ente rector del fútbol chileno, Yamal Rajab.

“Nos enteramos de la reunión de ayer, donde recibieron un informe de factibilidad negativo, con Carabineros diciendo que no tenía el contingente suficiente. Cualquier club hace una propuesta de partido y a partir de eso, Carabineros determina cuánta gente necesita (...) Hay que preocuparse de Cobresal también, que hizo una planificación de logística y ahora tendremos que calzar los tiempos con una nueva fecha, considerando que ellos estarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores y el Nacional tiene agendados también conciertos”, comentó, asegurando que han intentado buscar puntos de acuerdo con las autoridades para sacar adelante los partidos.

“Para el calendario que hicimos, lo confeccionamos tomando en cuenta todas las sugerencias de la autoridad. Es la Delegación Presidencial la que autoriza o no partidos. Estamos trabajando, propusimos el Registro Nacional del Hincha, el Consejo de Presidentes está llano a aprobarlo, pero necesitamos de una ley para hacerlo obligatorio (...) Estamos buscando soluciones y entregando propuestas. La forma es alejar a los violentos del estadio. En la Supercopa, salvo los de la galería norte, el comportamiento fue ejemplar”, dijo, junto con reconocer un tema no menor respecto al Estadio Nacional, el cual no tiene la certificación de seguridad para desarrollar eventos deportivos.

“Es la certificación que tienen que cumplir todos los recintos. El domingo pasado, en la Supercopa, se jugó con una certificación provisoria, no ahonda en temas de seguridad propiamente tales esa certificación”, aseguró Yamal Rajab, apuntando a la necesidad de cambios tras lo ocurrido el pasado fin de semana.

“Es un punto de inflexión, un antes y un después. El fútbol es de todos, necesitamos el apoyo de todos. Ningún ente privado está facultado para combatir el delito, los clubes hacen lo posible, pero no pueden asumir funciones de inteligencia, que no les corresponde. No vamos a cerrar los mall o las discotecas porque hay delitos ahí, por poner un ejemplo”, dijo, apuntando a que la ANFP insistirá en sacar adelante el fútbol chileno.

“No vamos a dejar de defender al fútbol, acompañamos a la U todo el proceso, en coordinación con la programación del partido. Tendremos que seguir trabajando de la mano (...) Acá nos vemos afectados todos: la televisión, la generación de empleos asociados. Es muy complicado que un partido se suspenda”, concluyó Yamal Rajab en Los Tenores.