Eskarcita reaccionó con todo a declaraciones de inocencia de Rubén Gutiérrez: “Me afecta”

Eskarcita reaccionó con todo a los dichos de Rubén Gutiérrez quien, en su primera entrevista, habló respecto a las acusaciones de abuso en Gran Hermano.

Es que el excarabinero abordó la situación ocurrida con la joven en el encierro, donde ésta lo acusó de tocaciones sin su consentimiento y terminaron expulsándolo.

“Fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación”, lanzó el exconcursante en la web de Hey Social TV.

Y agregó que “soy inocente”, palabras que causaron un alto impacto en la joven, que decidió desahogarse en sus redes.

Eskarcita y su descargo

Primero, en el espacio Vamo a Calmarno la joven comentó la canción que Rubén estrenó hace poco, bajo el nombre de Cópiame el paso.

“¿Escucharon la canción? Como que igual te estás burlando del tema. Yo de hecho ni siquiera he querido hablar ni hacer nada al respecto, pero ya después sacar una canción mofándote de la hueá, ahí lo encontré estúpido. Colgarte y agarrarte de eso para sacar un tema lo encontré nefasto”, dijo.

Y ahora, tras la entrevista de Gutiérrez con el sitio Hey Social TV, la reina de los memes de GH usó sus historias para desahogarse sobre los comentarios que le habían llegado.

“Mídanse con sus palabras de mierda, esto no es un juicio social de a quien le quieres creer o no. Yo creo que ninguna mujer, ninguna persona, va a algo con la disposición de que la pasen a llevar de esa manera... No sé cómo tomarlo si ahora es tema a nivel nacional”, dijo.

Que paja que Eskarcita tenga que salir a dar explicaciones porque al otro wn se le ocurrió empezar a lucrar con el tema. Ninguna mujer debería pasar por esto, teniendo tanta evidencia ni siquiera debería ser cuestionada. Te amo Eskarcita🥺🤍 pic.twitter.com/K7cVekVVy5 — cami (@flyyyhiigh) February 13, 2024

Y agregó que “es un tema que quiero transparentar porque me afecta. Me afectan sus comentarios, me afecta que sea tema, que donde voy me lo pregunten... es un tema delicado como para que tú vengas y saques una canción mofándote de eso. No piensan que uno también siente”.

“No quiero que me vinculen más al tema de nadie... Después tienen la sinvergüenzura de decir ‘oh, se mató'... menos mal soy una persona fuerte”, afirmó.

Unas declaraciones que generaron un fuerte respaldo hacia Eskarcita en plataformas como X, donde llamaron a funar a Rubén.

QUIEN FUE EL CSM Q LE HIZO ESO A LA ESKARCITA pic.twitter.com/SYBBtm8H40 — fran (@eyeeluvu) February 12, 2024

nunca olvidar la cara de este abusador culia0 que hace una canción mofandose de la chica a la que abusó. Menos mal Eskarcita es fuerte y ha encontrado contención en sus cercanos pero este ABUSADOR no merece ninguna plataforma. pic.twitter.com/xWoxaMc466 — moist 🥢🇨🇳 (@moistlytt) February 13, 2024

Respecto a qué le pasó a Eskarcita y su llanto en las historias, según lo qe investigué (y a partir de lo que ella dijo) a principios de mes la entrevistaron desde Hey social TV. El tema es qe ayer subieron una entrevista con Rubén, así que imaginarán cómo se sintió #GranHermano pic.twitter.com/rk5HVrCwYd — Felipe 🤠 (@Piipemiranda) February 12, 2024

weon lo que dijo la eskarcita es verdad, le preguntan como si no le doliera el que hayan abusado de ella, quienes se creen para decidir si lo que dijo ella es verdad o mentira

encima el weon de ruben anda haciendo canciones y riéndose por ser abusador pic.twitter.com/cGtIkllamp — Eri⁹_gg LIA MONTH🥳💗🐧 (@Euph0ri47) February 12, 2024

Junto a esto, la web de Hey Social TV decidió eliminar la entrevista a Rubén Gutiérrez, manifestando que “expresamos disculpas a las personas afectadas”, en clara referencia a Eskarcita.