Periodista de excanciller Antonia Urrejola es formalizada por filtración de audio: “Tengo la total tranquilidad de no haber cometido ningún delito”

En una audiencia realizada este lunes, la periodista y exasesora de la exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, Ana Lorena Díaz, fue formalizada por su presunta participación en la filtración de un audio desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En concreto, la comunicadora enfrenta cargos por delitos contra la vida y la privacidad de las conversaciones, específicamente por la divulgación de una conversación ocurrida el 24 de enero de 2023.

Al respecto, el fiscal oriente, Manuel Zará, explicó que la imputada “grabó a la exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y posteriormente filtró dicha conversación”. En caso de ser hallada culpable, la periodista podría enfrentar hasta cinco años de reclusión y una multa de aproximadamente 32 millones de pesos.

A pesar de la gravedad de los cargos, el persecutor informó que se ha solicitado una salida alternativa al caso para evaluar la posibilidad de suspender la persecución penal. Esta decisión se basa en la conducta anteriormente intachable de la comunicadora.

“Tengo la total tranquilidad”

Durante la audiencia, Ana Lorena Díaz admitió su error, declarando: “Tengo la total tranquilidad de no haber cometido ningún delito, cometí un error. Lo reconocí en el momento y renuncié de manera inmediata, pidiendo las disculpas correspondientes”.

Consultada sobre si la excanciller estaba al tanto de la grabación, Ana Lorena Díaz afirmó que “el audio no refleja que sea un audio grabado escondido”. Además, la mujer aseguró no haber tenido más contacto con la exministra ni con ningún miembro del equipo después del incidente. “Esto fue un error, no más que eso”, concluyó la imputada periodista.