Naya Fácil se fue contra la alcaldesa de Quilpué: “¡Haga su pega señora!”

Naya Fácil ha estado, hace varios días, ayudando en la Quinta Región a quienes lo perdieron todo por los incendios en Quilpué y Viña del Mar.

La joven se la jugó con una colecta junto a sus facilines, con los que reunió varios millones de pesos para ir a entregar alimentos y materiales a la zona.

Un hecho que le ha valido aplausos desde redes sociales, donde han destacado su corazón solidario. Pero también algunas críticas.

De hecho, ahora la influencer se enfrascó en una polémica nada menos que con la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, quien la habría llamado a dejar su ayuda en los centros de acopio.

Naya Fácil contra la alcaldesa de Quilpué

“La alcaldesa dice que vaya a los acopios a dejar la ayuda jajaja, si la misma gente me ha dicho que no llegan la ayuda de los acopios. Te pasaste, anda a caminar a los cerros y ayuda a la gente con un colchón, aprende a caminar ripio”, dijo de entrada.

Y agregó “cuándo has ido a ver a la gente en los cerros como lo hice yo. ¿Saben lo que le ardió a esa alcaldesa? Que yo me metí a los cerros, que tuve mejor comunicación con la gente de Quilpué que ella”.

“Ella como alcaldesa ni siquiera ha ido a ver lo que les falta. Así que, comenzó la guerra y que venga a hablar de mí de nuevo. Así son los políticos”, señaló.

#ALERTA🚨Naya Fácil destroza a alcaldesa de Quilpué Valeria Melipillán de Convergencia Social por no acercarse a los cerros de la comuna para ayudar a los damnificados de los incendios. pic.twitter.com/E7INn6w9DD — EL NEOLIBERAL (@neoliberalchile) February 11, 2024

Incluso, denunció que “los centros de acopio no entregan la ayuda. Los de la Municipalidad me dicen que no lo hacen y las mismas personas que esperan la ayuda, no les llega”.

“Yo no quería tocar este tema, porque quizás todos los acopios no son iguales. Ustedes entregan la ayuda y para empezar muchas personas que están ahí se reparten las mejores cosas”, añadió.

La señora Naya Facil se le agradece toda la ayuda que dado a Viña y Quilpue, pero en 1er termino tratar de "Ripio" a la Alcaldesa Melipillan de Quilpue, y ahora colabora a la Paranoia, afirmando que las autoridades se roban las ayudas, cae bajo solo para tener likes y views pic.twitter.com/16UQalc1qw — Frente Antifascista de Prensa Popular (FRAPP) (@Informa3Chile) February 11, 2024

Finalmente, Naya Fácil le envió un mensaje más que directo a la edil: “La Municipalidad espera que la gente de los cerros baje a buscar la ayuda, ¿Cómo los viejitos van a hacer eso? Y los camiones de la Municipalidad no sé dónde están, porque no vi ninguno”.

“Señora Melipillan, alcaldesa de Quilpué, quiero dejarle la invitación por si mañana o cuando tenga tiempo, a levantarse de su cama, levantarse de su oficina e ir a los cerros de Quilpué, vaya a entrevistar a los vecinos, vaya a saber qué necesitan (...) ¡haga su pega señora!, que no solo le pagan millones por estar sentada en una oficina, y si usted está hablando de mí, yo le voy a comentar la realidad”, finalizó.