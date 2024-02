“Debería haber hecho todo y no lo hice”: el desgarrador testimonio de Ignacio Guerrero, sobreviviente del vuelo en que murió Piñera

Durante la misa en honor a Sebastián Piñera, realizada en la Catedral Metropolitana de Santiago, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo -en el que murió el expresidente- hizo lectura de un salmo: se trata de Ignacio Guerrero, quien se refirió a lo ocurrido.

Recordar que en el helicóptero iba el empresario, su hijo (Bautista Guerrero), Magdalena Piñera y el exmandatario, el cual estaba piloteando la aeronave que capotó en el Lago Ranco.

Captura | Helicóptero en el que viajaba Sebastián Piñera, Ignacio Guerrero, Bautista Guerrero y Magdalena Piñera antes de capotar Ampliar

En una entrevista con Ex-Ante, Guerrero expresó: “Siento rabia y culpa”, por lo que sucedió. “Me pregunto ¿por qué no hice esto? Y si hubiera hecho esto, no habría pasado lo otro. Bueno, indudablemente, si yo hubiera dicho no nos vamos…”, comentó.

Y agregó que sentía “un grado de culpa porque uno dice, ¿dónde pude yo haber hecho algo distinto? Si lo hubiese hecho, ¿qué habría pasado? Y te empiezas a pasar toda esta película porque como es tan catastrófico el desenlace final, uno dice, pucha, debería haber hecho todo y no lo hice”.

Finalmente, Ignacio Guerrero se refirió a la amistad que tuvo con Sebastián Piñera: “La relación mía con él era una relación de no estar siempre poniéndonos límites. Entonces es como, sí, lo debería haber hecho porque el resultado fue trágico, pero lo pienso ahora. Porque antes no se veía trágico”.