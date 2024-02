“The Eras Tour” de Taylor Swift ya tiene fecha para su llegada al streaming: esta es la plataforma elegida por la cantante

El exitoso y comentado The Eras Tour de la megaestrella de la música mundial, Taylor Swift, ya tiene fecha para su esperado estreno en plataformas de streaming.

Esta experiencia cinematográfica única, dirigida por Sam Wrench, se convirtió en la película de concierto más taquillera de todos los tiempos, recaudando más de 260 millones de dólares en todo el mundo.

¿Cuándo y dónde se estrenará?

En concreto, The Eras Tour llegará a Disney+ de forma exclusiva a partir del 15 de marzo. La película no solo presenta la magnífica actuación de Swift en el escenario, sino que también incluirá la emotiva interpretación cardigan y cuatro canciones acústicas adicionales que no estuvieron disponibles en la versión original del cine ni en la transmisión bajo demanda.

Bob Iger, CEO de Disney, expresó su entusiasmo por llevar este fenómeno musical a los fanáticos en todo el mundo, afirmando: “The Eras Tour ha sido un verdadero fenómeno que ha emocionado y sigue emocionando a fans de todo el mundo, y estamos muy emocionados de llevar este electrizante concierto al público esté donde esté, en exclusiva en Disney+.”