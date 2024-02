Tarjeta azul: ¿para qué sirve y cuándo se puede ocupar?

Santiago

Luego de que se aprobara el uso de la nueva tarjeta azul, las opiniones al respecto no tardaron en salir a la luz pública. Muchos entendidos del balompié dijeron estar a favor de la medida, mientras que otros tienen cierta incertidumbre al respecto.

Dicha inquietud surge está fundada en los criterios en que se debe usar esta nueva tarjeta. En la edición de Los Tenores este jueves, Danilo Díaz apoyó la medida. “Estoy de acuerdo, hay un rango que va entre la amarilla y la roja. La roja es la condena. O sea, termina definiendo muchas veces el desarrollo del partido. Se entra con once y hay que salir con once. Esto va, creo que va a minimizar eso”, aseguró el periodista.

Por su parte, Cristián Arcos dijo no tener claro las instancias en que se debe usar la nueva cartulina. “No me gusta porque todavía, a lo mejor esto se desarrolla un poco más, pero no me queda tan claro en qué momento se habla de reclamos y de falta táctica. Sí, pero de una buena manera como para disuadir a los reclamones. No, estoy muy de acuerdo”, expresó el comunicador.

Luego, Danilo Díaz recordó una conversación que tuvo con Gerardo Pelusso, en la que debatían sobre las faltas tácticas. “Pelusso decía: ‘Yo autorizo a mis jugadores a que se ganen una amarilla después de un balón detenido, córner, tiro libre, que se pierde y hay que cortar’. Pero claro, ahora el criterio sería del árbitro, no del entrenador”.

¿Para qué sirve la tarjeta azul?

La introducción de la tarjeta azul implica la suspensión temporal de un jugador por un período de 10 minutos después de cometer una falta considerada malintencionada o de mostrar falta de respeto hacia el árbitro.

En el caso de acumular dos tarjetas azules o una combinación de amarilla y azul en un mismo partido, el jugador será expulsado mediante una tarjeta roja.

Esta medida restringe la comunicación con el árbitro únicamente al capitán del equipo, con el propósito de mantener el control sobre comportamientos inapropiados en el campo y evitar avalanchas de reclamos que puedan generar tumultos alrededor de los jueces durante los encuentros.

¿Cuándo se puede ocupar?

La nueva tarjeta azul servirá para sancionar acciones que merecen castigo, pero que no alcanzan el nivel para recibir una tarjeta roja, como interrumpir un ataque prometedor o protestar de manera excesiva contra un árbitro.

Esta tarjeta ocuparía un lugar intermedio entre la tarjeta amarilla y la roja, y tiene como objetivo abordar las constantes quejas de los deportistas.

La tarjeta azul busca equilibrar la justicia en el campo al abordar tanto la conducta antideportiva como las estrategias tácticas que interfieren con el flujo normal del juego.

¿Cuándo comenzará a usarse la tarjeta azul?

Se ha experimentado con esta medida en categorías más bajas del fútbol en Gales y Suecia durante la temporada actual.

En Inglaterra, se ha confirmado la introducción experimental de la tarjeta azul en el fútbol a partir del año 2025. Este cambio se implementará gradualmente, y la Federación Inglesa (FA) se ha ofrecido voluntariamente para probarla en sus competiciones.

Los partidos de la FA Cup tanto en la categoría masculina como femenina podrían ser oportunidades propicias para llevar a cabo este ensayo a partir del próximo verano.