El matinal Venga la Alegría, de TV Azteca, se encuentra bajo el escrutinio público después de su entrevista con los protagonistas de la película Dune 2, Zendaya, durante la premiere en la Ciudad de México.

En concreto, un reportero del espacio, en un intento por indagar sobre la relación de la actriz con Tom Holland (protagonista masculino de la cinta), realizó una pregunta que generó confusión.

“Where do you leave Spider-Man?” (¿Dónde dejaste a Spider-Man?), expresó el periodista . Ante la perplejidad de Zendaya, el reportero repitió, “Where is Spider-Man?” (¿Dónde está Spider-Man?), refiriéndose al novio de la estadounidense.

Ante aquello, la exchica Disney, con expresión de extrañeza, respondió entre risas aparentemente incómodas: “Está en su casa, probablemente en cama”.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, calificando la pregunta como “fuera de lugar” y criticando la pronunciación deficiente del reportero de Venga la Alegría. Además, los usuarios expresaron su descontento por no centrarse en preguntas relacionadas con el estreno de “Dune 2″, una de las películas más esperadas del año.

