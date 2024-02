Presidenta de Población Argentina en Quilpué denuncia falta de ayuda a casi una semana de tragedia: “No se ha hecho presente la alcaldesa”

En el Ciudadano ADN estamos totalmente atentos al acontecer y necesidades de la Región de Valparaíso de cara a la catástrofe ocurrida a raíz de los incendios forestales. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar por segunda vez con Jessenia Jara, presidenta de la población Argentina Alto en Quilpué, quien nos actualizó sobre la situación en la zona.

“Gracias a Dios hemos estado con toda la ayuda de nuestra gente, de los particulares, fundaciones e iglesias. Pero estoy enrabiada y desilusionada con nuestro municipio de Quilpué, con nuestra alcaldesa de Quilpué”, comentó la dirigenta social al inicio de la conversación.

Respecto a cómo está la situación en su sector, Jessenia Jara declaró que “quedaron unas casas que no se quemaron, de la parte de Viña, y todas estas noches han tratado de quemarlas, ha habido disparos y gritos”.

“Uno no duerme. Hacemos rondas de vecinos porque las autoridades no han puesto ninguna seguridad para el sector en sí en la población Argentina. Los enfoques están arriba, pero no acá”, aseguró.

En esa misma línea, la presidenta de la población mencionó que “se necesita ayuda acá en el sector y la contención emocional para niños y adultos mayores”.

“Hay testimonios de adultos mayores que dicen ‘para qué viví si tengo que empezar de cero’… Aquí han hecho saber que es toma, pero no lo es. Esto es un proyecto que se ganó en el 2000, ‘Quiero mi barrio’. Tenemos un título de dominio y las otras casas que no eran de material ligero tenían sus escrituras”, detalló.

“No se ha hecho presente la alcaldesa. Nosotros salimos con lo puro puesto y ni siquiera ha venido a ver cómo vamos a funcionar con el tema de las viviendas y la regularización, ya que se perdió toda la documentación”, relató.