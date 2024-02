“Era cuestión de tiempo...”: Viviana Acevedo se refiere a la detención de Sebastián Ramírez tras ser acusado de agredir a su pareja

La tarde del 7 de febrero, Carabineros confirmó la detención de Sebastián Ramírez, conocido por su participación en Gran Hermano Chile, tras ser acusado de agredir a su pareja en la comuna de Santiago. Y ante este arresto, se refirió una excompañera de reality, Viviana Acevedo, quien cuestionó duramente a quien fue la pareja de su amiga Cony Capelli.

A través de sus redes sociales, Vivi Acevedo, quien ha sido una activa voluntaria durante las actividades para apoyar a los damnificados en la región de Valparaíso producto de los incendios, expresó: “Estoy a full ayudando a Viña pero… ¿Por qué tan sorprendidos? Era cuestión de tiempo y la verdad me sorprende que no haya sido antes. Díganlo conmigo: No es un niño, es un adulto”.

“Le mando todas las fuerzas a la chica. La violencia siempre existió nunca desistió, ¡sépanlo!”, añadió. Y luego, para cerrar, agregó: “Necesitaba decirlo, sorry not sorry”.

Detalles de la detención del ex Gran Hermano Chile

La aprehensión de Sebastián Ramírez se llevó a cabo alrededor de las 13:00 horas luego de recibir Carabineros un llamado de auxilio del conserje del edificio donde reside.

Según la información policial preliminar, la víctima habría estado con Ramírez desde el día anterior, consumiendo alcohol. Durante una discusión motivada por celos, el chico reality habría agredido a la mujer. Se reporta que Ramírez sujetó los brazos de la víctima a la altura de los codos y la golpeó en el rostro con el mango de un escobillón. Ante estos hechos, los efectivos de Carabineros procedieron a la detención del agresor.

Una vez en el lugar, los oficiales dialogaron con la víctima, quien fue trasladada a un consultorio y posteriormente derivada a la Posta Central para constatar las lesiones sufridas durante el incidente.