En el marco de la cobertura de la llegada del féretro con los restos del expresidente Sebastián Piñera, el periodista José Antonio Neme se vio involucrado en un incidente cuando fue agredido por una seguidora del exmandatario.

Mientras entrevistaba a diversas personas presentes en el lugar, Neme fue abordado por una mujer que expresó su descontento hacia el periodista, recordándole sus opiniones en el estallido social y acusándolo de tener dos miradas diferentes. “Tu harta basura le tiraste a Piñera cuando fue el estallido social”, le dijo la simpatizante del expresidente al conductor de Mucho Gusto.

“Ahora estás para donde calienta el sol nomás”, añadió. A lo que José Antonio Neme respondió: “Cada uno tiene una mirada distinta, señora”. Sin embargo, la simpatizante del difunto mandatario, replicó: “No, tú has tenido dos miradas diferentes”.

La agresión a José Antonio Neme

A pesar de la insistencia del periodista de que estaba realizando un despacho, la seguidora del expresidente Piñera no paraba de criticarlo. En un momento, el integrante de Mega planteó: “¿No tengo derecho a tener mil quinientas miradas?”. No obstante, ella no desistió. “No, tú tienes dos miradas diferentes y yo contigo no converso. Para mí, mi presidente...”, comentó la mujer. “Yo converso con todo el mundo”, contestó Neme.

Pero en un momento, la simpatizante del difunto mandatario puso más tenso el ambiente. “Anda a ganarte un millón, sabí”, le gritó. En seguida, la situación tomó un giro más agresivo cuando la mujer golpeó a José Antonio Neme en el rostro con un ramo y una fotografía del expresidente. Este acto generó repudio entre los presentes, mientras el periodista intentaba calmar los ánimos y defender a su agresora.