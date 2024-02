Genaro Arriagada por muerte de Sebastián Piñera: “Una de las cosas que a mí me enorgullecía de él fue su actitud después del 18 de octubre”

Las reacciones políticas tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera no se han hecho esperar. De forma transversal, los partidos han lamentado el deceso del empresario, quien perdió la vida en un accidente aéreo en Lago Ranco.

En conversación con País ADN, el cientista político y exministro secretario general de la Presidencia de Eduardo Frei, Genaro Arriagada, se refirió al deceso del exmandatario, señalando que “yo lo conocí mucho y fuimos bastante amigos”.

“Nos veíamos de vez en cuando con Cecilia Morel, mi mujer, veraneamos un par de veces juntos. Yo siempre le tuve mucho afecto. Ahora, políticamente, teníamos una relación distinta. Pero ha sido doloroso esto”, agregó.

Asimismo, abordó la votación en el Plebiscito de 1988, donde declaró que si bien “no puedo garantizar que votó por el No, creo que claramente votó por el No”.

“El tema con Sebastián Piñera es que la llegada al ‘No’ no sorprende, porque él era una persona vinculada a una familia muy emparentada con la Democracia Cristiana, con Eduardo Frei Montalva. Su madre era muy demócrata cristiana. Su padre fue embajador del gobierno de Frei Montalva”, agregó.

Además, declaró que “cuando Piñera se va a Harvard, vuelve y tiene ahí una mentalidad dividida, porque a él le interesaban mucho los problemas de la pobreza. Era un socialcristiano, y en ese sentido trabajó con Sergio Molina, que fue ministro de Hacienda de Eduardo Frei Montalva, y fue un principal colaborador en la elaboración del mapa de la extrema pobreza, que lo hizo en la Cepal”.

Por otro lado, Arriagada detalló que “se produce un hecho en el año 1980, año en el que está el plebiscito que organizó Pinochet. Sebastián Piñera en ese momento era gerente general del Banco Talca, y él se presenta en el acto del Teatro Caupolicán en 1980, donde don Eduardo Frei Montalva rechaza el proyecto constitucional de Pinochet en términos muy categóricos”.

“El resultado fue que lo expulsaron del banco, y de ahí Piñera quedó un tiempo en sus distintos trabajos en la Cepal, todavía no era un empresario de éxito, pero era una persona que está mirando la academia y la empresa”, prosiguió.

“En el año 1987 o 1988, yo le planteé a Piñera y a varios jóvenes empresarios que por qué no nos ayudaban a conseguir recursos para el comando de el No, y Piñera fue uno de esos”, aseveró el también exdiplomático.

“Pero inmediatamente después del voto ‘No’ se produce un quiebre, que es interesante. Piñera en el fondo, a partir de ahí, establece un camino divergente de los partidos socialistas y demócratas cristianos, que creaban la concentración de partidos por la democracia, y él pasa a ser un independiente de derecha”, explicó.

Vida política

Genaro Arriagada también comentó la vida política de Piñera desde sus inicios. “Él, cuando se va a Renovación Nacional, actúa con dos convicciones: una es que la mezcla de socialistas con demócratas cristianos no le va a dar una salida eficaz a la reconstrucción democrática. Hecho en el cual, no cabe duda, se equivocó”.

“Pero por el otro lado, Piñera dice ‘si yo me someto a las estructuras pesadas, orgánicas pesadas de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, pero sobre todo la DC, yo nunca voy a tener un lugar que vaya más allá de ser concejal o alcalde’”, añadió.

“Y como él era de decisiones audaces, fuertes, llega y dice ‘bueno, en este cuadro yo voy a pedir un lugar en la lista senatorial por Santiago’ para competir con una de las figuras más destacadas del pinochetismo, que era Hermógenes Pérez de Arce. ”, siguió declarando.

“Ambos compiten, y Sebastián Piñera, contra la opinión de la mayoría de los analistas, le gana a Hermógenes Pérez de Arce, y se consagra como una figura emergente de la derecha en el año 1989-90. Y ahí, él hace equipo con lo que se llamó la patrulla juvenil, que es un conjunto de personas encabezadas por Andrés Allamand, Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, Alberto Espina, entre otros, que llegan y dicen ‘mire, nosotros queremos una derecha más liberal’”, relató el exministro de Eduardo Frei.

Estallido social

Finalmente, el cientista político también abordó la situación registrada en octubre de 2019, con masivas protestas en todo el país bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera.

En ello, Arriagada sostuvo que “hace unos meses, tuve la oportunidad de conversar con él, me invitó a almorzar, y yo le decía que una cosa que a mí me enorgullecía de él, y que muchos de la derecha le criticaron, fue su actitud después del 18 de octubre”.

“En ese momento, la derecha más dura creía que el problema se enfrentaba con los militares, y los militares, afortunadamente, declararon que ellos obedecían al presidente, pero que le dieran una instrucción clara. Y el actual comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga, usted recordará cuando llegó y dijo ‘yo no estoy en guerra con nadie’, Y Piñera resistió la tentación y la presión que le decía, saca a los militares a la calle”, sostuvo.

“Creo que eso es una gran cosa del legado de Piñera, de que Piñera no se dejó arrastrar a la tentación militarista de reprimir con el Ejército, creo que eso habría sido funesto para el país”, cerró.