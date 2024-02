“Me he negado siempre”: Gustavo Huerta acusa a representante de presionar para colocar jugadores en Cobresal

Santiago

Gustavo Huerta, DT de Cobresal, se manifestó públicamente en torno a un tema que ha ido marcando el desarrollo del fútbol chileno en los últimos años, como lo es la influencia de los representantes de jugadores en los clubes del balompié nacional.

En diálogo con TNT Sports, el entrenador nacional aseguró que uno de aquellos agentes ha insistido más de lo debido a la hora de colocar a sus representados en el elenco de El Salvador.

“Me niego cuando un representante, como aquí lo han querido hacer en Cobresal, quiere traer a todos los jugadores. Sé el nombre, es argentino, pero no lo conozco. Yo me he negado siempre. Capaz me perjudique si salgo de Cobresal, pero siempre voy a privilegiar la búsqueda de un buen jugador, que se comprometa con el club y nos sirva”, remarcó Gustavo Huerta, acusando presiones a la hora de sus determinaciones en el club.

“El del representante es un trabajo como cualquiera, pero cuando quieren imponer, meterse o presionar, llamando al presidente por qué no juega alguien, o atreviéndose a llamarme a mí para decirme por qué un futbolista no está jugando, ya me peleo”, justificó.

Cobresal ya tendría localía en Copa Libertadores

Ante la imposibilidad de jugar la fase de grupos en El Salvador, por no tener la autorización de Conmebol, Gustavo Huerta reconoció que ya tienen solucionado el tema.

“Ya me informaron del club y es lo que pedimos, ir a Calama. Me parece que está aprobado. Nos han dado todas las facilidades para que las exigencias de Conmebol, que son altas, se cumplan en Calama”, enfatizó, además de aterrizar las expectativas del club para la temporada.

“Nos armamos para el campeonato local, esa es la esencia de Cobresal. Luego viene la duda de nuestra participación en el campeonato internacional, es una incertidumbre con la calidad de equipos que vamos a enfrentar”, remarcó el DT de los albinaranjas.