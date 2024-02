“Deja una huella imborrable”: partidos políticos de Chile expresan sus condolencias ante muerte de ex Presidente Piñera / Getty Images

“Su vida estuvo dedicada al servicio público, demostrando un compromiso con el bienestar de Chile y su gente. El ex presidente Piñera fue un líder que buscó constantemente unir al país, trascendiendo diferencias políticas para trabajar por el bien común”, fue parte del comunicado emitido por Renovación Nacional (RN) ante el fallecimiento del exmandatario.

“Dos veces ex Presidente de la República, ex presidente de RN entre el año 2001 y 2004, y ex senador Sebastián Piñera deja una huella imborrable en la política chilena”. “En estos momentos de duelo, extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, concluyó el documento de la tienda.

A sus palabras se sumó la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes expresaron que “con profundo pesar y consternación la UDI recibe la triste noticia del fallecimiento del Ex Presidente Sebastián Piñera Echenique”.

“Sebastián Piñera Echenique fue un destacado líder político y figura emblemática de Chile(...) Durante sus dos mandatos, los cuales contaron con el apoyo de nuestro partido de manera decidida y leal, desempeñó sus funciones con dedicación, compromiso y pasión”, agregó el texto.

“El Presidente Piñera será recordado como un líder ejemplar y un gran defensor de los valores democráticos y republicanos que tanto apreciamos en la UDI. Su partida deja un vacío inmenso en la política chilena, pero su legado perdurará en los corazones de nuestros compatriotas y en la memoria nacional”, fueron parte de la emotivas palabras del comando.

Por su parte, el Partido Social Cristiano (PSC) manifestó: “Con un profundo pesar, el PSC expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del expresidente de Chile Sebastián Piñera Echeñique(...) En este momento de luto nacional, nuestras palabras no expresan todo lo que significa su partida”.

“En este momento de despedida, nos unimos como nación para honrar su memoria y rendir homenaje a su legado de servicio y compromiso con el pueblo chileno. Cabe mencionar que este accidente se estudie a cabalidad”, agregó el partido.

“Lamentamos la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien fuera dos veces jefe de Estado de Chile. Más allá de las públicas diferencias, con respeto manifestamos nuestras condolencias a su familia y cercanos”, manifestó, por su parte, el Partido Comunista (PC).

Lamentamos la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien fuera dos veces jefe de Estado de Chile. Más allá de las públicas diferencias, con respeto manifestamos nuestras condolencias a su familia y cercanos.



COMISIÓN POLÍTICA

Asimismo, el Partido Socialista (PS) expresó sus más sinceras condolencias ante la trágica muerte del exmandatario en un accidente aéreo en Lago Ranco. “La Mesa Nacional del Partido Socialista de Chile expresa su pesar por el lamentable fallecimiento(...) queremos hacer extensivas nuestras condolencias a su familia”.

El Partido Repúblicano (PR) manifestó sus condolencias a la familia. “El Partido Republicano lamenta el fallecimiento de expresidente Piñera(...) Era un profundo creyente en Dios y fue un servidor público de excepción”.