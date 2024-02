El documental de Netflix, The Greatest Night in Pop (La Gran Noche del Pop), se sumerge en la historia no contada detrás del icónico éxito mundial We Are the World, una canción compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie con el objetivo benéfico de recaudar fondos para África.

Este registro de 96 minutos ofrece acceso privilegiado al archivo de ese momento histórico y entrevistas exclusivas con las figuras clave que participaron en el evento.

Narrada por los propios artistas presentes, la película revela la montaña rusa que significó escribir y grabar la revolucionaria canción que recaudó millones para aliviar la hambruna en África, ganó dos premios Grammy y se convirtió en una sensación mundial. Un vistazo a la producción de este emblemático tema y a la magia que tuvo lugar en una sola noche.

“CHI for África”

En relación con el lanzamiento de este documental, reflotó la versión chilena —desconocida para varios— del video de We Are the World titulada CHI for África.

La canción original contó con la participación de 46 de las mayores estrellas de la música pop, quienes tuvieron solo una noche para convertir el caos en magia. La versión chilena, que data del 7 de marzo de 1985, presenta a destacados artistas criollos de la época.

Los productores de “Sábados Gigantes” se inspiraron en el video original y convocaron a las voces más destacadas de la escena musical chilena de 1985 para reversionar la canción al español. La grabación, aunque ha sido objeto de burlas y comentarios en redes sociales, ha resurgido como un recuerdo nostálgico de aquellos años.

Algunos participantes fueron: Miguel “Negro” Piñera, Luis Dimas, Myriam Hernández, José Alfredo “El Pollo” Fuentes, Luis Jara, se toman el recuerdo de manera más relajada, mientras que otros, como Wildo, niegan cualquier implicación política en la iniciativa.

Esta versión chilena de “We Are the World” se ha convertido en un tesoro nostálgico y, aunque ha sido motivo de burlas, sigue siendo recordada con cariño por aquellos que participaron en ella. Sin duda, esta inesperada resurrección del video agrega un toque peculiar a la narrativa de “We Are the World” en el contexto chileno.