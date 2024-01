De Billy Joel a Dua Lipa y Billie Eilish: estos son los artistas confirmados para presentarse en vivo en los Premios Grammy 2024

A solo días para que se lleven a cabo los Premios Grammy 2024, la anticipación por las y los artistas que pisarán el escenario de la Crypto.com Arena de Los Ángeles se vuelve cada vez más latente.

La ceremonia, conocida por celebrar lo mejor de la industria musical, ya ha confirmado los shows que marcarán la gala, con cantantes que representan a diversos géneros, los cuales buscan cautivar al público con sus actuaciones.

¿Dónde ver los Grammy y a qué hora?

Los Grammy 2024 arrancarán a las 21:00 horas de Chile este domingo 4 de enero, con el pre-show producido por TNT, donde podrás disfrutar de entrevistas a los artistas en la alfombra roja y análisis de expertos, todo esto a través de la emisión de HBO Max. Sin embargo, otras emisoras de TV cable comenzará con un show previo a eso de las 20:horas, como el caso de E!.

Una vez concluida la antesala, a las 22:00 hora dará comienzo la gala en donde se conocerán los ganadores de las categorías, generales, instancia que igual podrás ver por TNT en el cable y HBO Max en el streaming.

Las presentaciones en vivo

En concreto, de acuerdo a lo anunciado por la Academia de la Grabación de Estados Unidos, los artistas que actuarán en los Premios Grammy 2024 son:

SZA, ya ganadora de un Grammy, se convirtió en la artista más nominada este año, con nueve menciones, incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum de R&B Progresivo por SOS. También se presenta en varias categorías como Grabación del Año y Canción del Año por Kill Bill, entre otras.

Joni Mitchell, la icónica cantautora hará su debut en el escenario de los Grammy este domingo, a pesar de haber ganado nueve premios en el pasado y recibir un premio por logros de toda la vida en 2002. Este año, podría llevarse su décimo Grammy por el Mejor Álbum de Folk por Joni Mitchell at Newport [Live].

Billy Joel, días después de lanzar su primer sencillo en casi dos décadas, el cantante anunció su regreso al escenario de los Grammy en más de dos décadas. Con cinco premios en su haber, incluyendo Grabación del Año y Canción del Año por Just the Way You Are, Joel sigue siendo una leyenda musical.

U2, los roqueros irlandeses están listos para hacer historia en los Grammy al convertirse en la primera banda en transmitir en vivo su actuación desde la Sphere en Las Vegas.

Dua Lipa, ganadora de un Grammy en 2021, se presenta como intérprete y nominada este 2024. Postulando a la Canción del Año por Dance the Night, de la película Barbie, promete hacer que todos bailen durante la ceremonia.

Olivia Rodrigo, dos años después de su debut en los Grammy, la joven cantante regresa con seis nominaciones, incluyendo Mejor Interpretación en Solitario de Pop y Álbum del Año por Guts.

Burna Boy, el cantautor nigeriano, ganador del Mejor Álbum de Música del Mundo en 2021, actuará en los Grammy y está nominado en cuatro categorías, incluyendo Mejor Interpretación de Rap Melódico y Mejor Álbum de Música Global.

Billie Eilish, ganadora de siete Grammy hasta la feche, se presenta con la esperanza de añadir más galardones a su colección. Nominada por la Grabación del Año y la Canción del Año por What Was I Made For?, también desprendida de la película Barbie, promete una actuación inolvidable.

Luke Combs, el músico de country, además de su actuación, tiene la oportunidad de llevarse su primer Grammy por la Mejor Interpretación en Solitario de Country con su sencillo Fast Car.

Travis Scott, con nueve nominaciones a lo largo de su carrera, espera llevarse su primer Grammy con su cuarto álbum, Utopia, postulante al Mejor Álbum de Rap en esta edición.