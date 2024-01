Incluye a un chileno: este sería el elenco confirmado para “Los Cuatro Fantásticos” del Universo Cinematográfico de Marvel

Aún quedan muchos detalles por revelar del reinicio de Los Cuatro Fantásticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM O MCU por su sigla en inglés) pero al parecer, la película ya tendrían confirmado su elenco, el cual, de acuerdo a insiders, sería revelado en los próximos días.

La cinta es uno de los proyectos más esperados del UCM y se espera su estreno en 2025. Sin embargo, aún no ha comenzado el rodaje, y se rumoreaba que comenzaría en mayo. No obstante, antes de iniciar la producción, parece que Marvel Studios no está satisfecho con el guion, ya que se han incorporado nuevos escritores para realizar nuevas reescrituras, según informan Daniel Richtman y rDCULeaks.

Al parecer, la empresa quiere asegurarse de que el texto de la próxima película de superhéroes sea perfecto antes de comenzar el rodaje, y algo no está bien. Según informes, Fantastic Four está sufriendo algunas reescrituras, y Richtman señala que el nuevo guion debería estar listo “en un mes aproximadamente”. Sin embargo, no es la primera vez que el guion de Los Cuatro Fantásticos sufre cambios; anteriormente ya había experimentado dos modificaciones.

El elenco

En concreto, el próximo reinicio de Los Cuatro Fantásticos será parte de la Saga del Multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel. Los fanáticos están emocionados con la próxima película, aunque Marvel no ha revelado muchos detalles al respecto. Matt Shakman dirigirá la película, aunque originalmente se suponía que el proyecto estaba en manos de Jon Watts, con Kevin Feige como productor.

En tanto, de acuerdo al elenco, según el insider John Campea, el chileno Pedro Pascal fue elegido como Mr. Fantastico (Reed Richards). Asimismo, se señaló que Vanessa Kirby de The Crown interpretará a Susan Storm, alias La Mujer invisible, y Joseph Quinn de Stranger Things sería la opción para el papel de Johnny Storm, la antocha humana. Adempas, se dijo que Ebon Moss-Bachrach de The Bear está considerado para el papel de Ben Grimm: la mole.

¡RUMOR! Según John Campea al final de esta semana tendremos el cast oficial de 'FANTASTIC FOUR'. pic.twitter.com/wAuFOLhZcd — QuidVacuo (@QuidVacuo) January 31, 2024

Si bien hasta el momento no hay nada confirmado, la plataforma de películas, IMBD, ya cuenta con varios de los nombres mencionados anteriormente en la descripción de Los Cuatro Fantásticos de UCM.