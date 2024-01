Andy Murray en su momento más dificil en el circuito: “La mayoría de la gente se rendiría en mi situación, pero yo no”

Un pésimo comienzo de año ha tenido Andy Murray en la temporada 2024, la cual la he ocasionado bastante criticas, sin embargo, asegura que no piensa en el retiro del tenis profesional.

La derrota ante Etcheverry hizo mella en Murray, que en la rueda de prensa posterior al encuentro dejó entrever que “puede haber sido la última vez que juegue en Australia”.

Unas especulaciones sobre la posible retirada del británico que ya han aparecido en varios medios de comunicación insinuando sobre cuándo podría producirse esta retirada.

Sin embargo esas especulaciones no le han gustado nada a Murray, que en redes sociales respondió a un periodista que planteó esa cuestión. “¿Empañando mi legado? Hazme un favor. Estoy en un momento terrible ahora mismo, lo admito. La mayoría de gente se rendiría en mi situación actual. Pero yo no soy la mayoría y mi mente trabaja de forma distinta. No me retiraré. Seguiré peleando y trabajando para desplegar el tenis que soy capaz de hacer”. Palabra de un Murray que en este 2024 quiere luchar de nuevo por regresar de nuevo a la élite del tenis.