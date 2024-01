¿Una indirecta para su hermana? Nano Calderón declaró que su única familia es Raquel Argandoña, su polola Rebeca Naranjo y su perrita

En una reveladora dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Nano Calderón, hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón, compartió detalles sobre su entorno familiar y su estilo de vida independiente.

Cuando un usuario le consultó sobre su relación con la familia, Nano sorprendió al contar que siempre ha llevado una vida independiente. Desde joven decidió vivir solo, primero en Lampa con un amigo y luego de manera independiente hasta la fecha.

“Siempre he sido de hacer mi vida totalmente separado, por eso desde pequeño me fui a vivir a Lampa con un amigo y después de eso, me fui a vivir solo hasta el día de hoy”, expuso el influencer.

El joven destacó que su círculo familiar es reducido y que la única figura con la que mantiene vínculo cercano es su madre, Raquel Argandoña. “La única familia es mi mamá, no soy de los que son demasiado apegados a las personas, pero cualquier cosa ahí siempre estamos”, sostuvo. Además, reveló que la situación de salud de su madre, quien fue recientemente hospitalizada, está mejorando.

Entonces, ¿a quiénes considera su familia?

Nano Calderón también compartió detalles sobre a quiénes él considera sus familiares. “Mi familia siempre ha sido mi madre, mi pareja (Rebeca Naranjo), la ‘Coca’ (su perrita) y 2-3 amigos. Cualquiera que no este ahí no me viene ni me va”, afirmó.

Cabe recordar que la relación en la familia Calderón Argandoña se fracturó en 2020 cuando Nano agredió a su padre, Hernán Calderón. Este incidente llevó a Kel Calderón, su hermana, a distanciarse de ambos. A pesar de las tensiones familiares, Kel recientemente envió un ramo de flores a Raquel Argandoña como muestra de apoyo durante su convalecencia.