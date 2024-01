La joven artista argentina María Becerra se prepara para cerrar con broche de oro el Festival de Viña del Mar 2024 el viernes 1 de marzo. Con una exitosa carrera en ascenso, la cantante compartirá escenario con reconocidos artistas internacionales, como Peso Pluma, en uno de los eventos más esperados del año.

En una reciente entrevista con Pudahuel y Radio ADN, la “nena de Argentina” expresó su emoción y anticipación por ser parte del certamen viñamarino. “Ya estoy sintiendo Viña. Ya entramos en modo Viña”, compartió.

“Yo sí soñaba con llegar tan lejo”

Al abordar temas más personales, la artista habló sobre su trayectoria desde sus inicios en las redes sociales a una exitosa carrera en la música urbana. “Siempre supe que nací para hacer esto, que estaba destinada para ello”, compartió la trasandina.

“Yo sí soñaba con llegar tan lejos, o sea, en esa lista de deseos hay uno que dice llegar a cantar en el Gran Rex o lugares parecidos”, complementó.

María Becerra también reflexionó sobre la presión y los desafíos que enfrenta en la industria, incluyendo el síndrome del impostor y la exposición constante en las redes sociales. “Es el poder de la manifestación. Yo creo mucho en todo eso (...) manifiesto que voy a estar bien y me paro y continúo mi día y no me quedo tirada en una cama”, dijo.

La artista también reflexionó sobre la presión y los desafíos que enfrenta en la industria, incluyendo el síndrome del impostor y la exposición constante en las redes sociales.

“La verdad que tuve que trabajar muchísimo en mí misma, en mi confianza, en mi amor propio, para entender que yo me merezco este lugar, que yo luché toda mi vida por esto, que yo me preparo, que trabajo incansablemente y que ante todo soy una persona que está muy al tanto de su proyecto (...) me llevo tiempo entenderlo, pero lo entendí”, complementó la argentina.