Daniella Campos entrega detalles de su actual relación con su hermana Denisse: “Mi hija ni siquiera sabe que existe”

Santiago

En un reciente capítulo de Sígueme por las pantallas de TV+, los miembros del espacio hablaron sobre la situación familiar de Karen Paola, quien está distanciada de su madre y su hermana.

Dicho tema tocó la fibra de Daniella Campos, quien junto a su hermana Denisse fueron parte de diversas polémicas en la historia de la farándula chilena.

La opinóloga aseguró que el estar lejos de su gemela de cierta manera ha afectado a su mamá.

“Yo creo que mi mamá debió haberlo pasado pésimo con esta guerra cruzada. He hablado del alejamiento con mi hermana, pero nunca he dado los motivos en la televisión que me parecen que son súper personales y familiares, hay un límite”, dijo Daniella.

“¿Hace cuánto que no hablas con Denisse?”, le consultó Michael Roldán, junto con preguntar si es que le gustaría volver a tener esa dinámica de unidas. “Hace como 20 años, o más. Es que nunca fuimos tan unidas. Yo era muy pegada a mi hermana mayor y a mis hermanos chicos”, dijo.

Según indicó la panelista de TV+, le incomoda hablar de ello porque por ahora su relación con Denisse está en paz, y no quiere que ello cambie.

“Mi hija ni siquiera sabe que existe. La ha visto una sola vez en su vida (...) No es bonito, es triste. Ya, me van a hacer llorar”, indicó Daniella Campos, revelando que solamente se ha topado con Denisse en algunos matrimonios familiares.