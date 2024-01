Aseguran que diferentes famosos no quieren sumarse al nuevo reality de Canal 13 porque estará Naya Fácil

El próximo reality show de Canal 13 ya genera expectación y rumores incluso antes de que comiencen las grabaciones. Entre los nombres que suenan con fuerza para participar en este proyecto, destaca el de la influencer Naya Fácil, quien parece tener asegurada su presencia en el programa.

En Me Late, Daniel Fuenzalida afirmó que Naya Fácil es una opción muy deseada por los productores del reality, y según sus declaraciones, la influencer estaría casi lista para sumarse al proyecto de Canal 13. “La quieren si o sí, Naya está más o menos lista para el reality de Canal 13″, sostuvo.

Sin embargo, los rumores no vienen solo con expectativas positivas. En el programa Me Late, señalaron que la presencia de Naya Fácil podría generar polémicas incluso antes de comenzar las grabaciones. Luis Sandoval comentó que “tengo entendido que hay rostros que no querrían trabajar (con ella), (algunos rostros) los llamaron para el próximo reality y dijeron: ‘Ah, va a estar Naya, entonces no participo’”.

Luisa Sandoval no reveló nombres de los rostros que supuestamente rechazarían trabajar junto a Naya Fácil, manteniendo el misterio sobre esta controversia en ciernes. “No lo voy a decir”, dijo ante la insistencia para que diera un nombre.

Destacaron los logros de Naya en las redes sociales

Y ante lo expuesto por su colega, Sergio Rojas no evitó cuestionar a estos famosos que no querrían codearse con Naya Fácil en un reality. “¿Qué se han imaginado? La Naya es una galla que le va súper bien”, afirmó.

Finalmente, acerca de Naya Fácil, Daniel Fuenzalida: “Sola ha logrado formar un imperio. Lo ha sabido administrar callaita, solita, desde su casa maneja su cuenta de Instagram. Entonces ahora llega a la televisión, no sé si le haga tan bien la TV, yo que ella me quedo en lo digital”.