“Este club es un ejemplo y eso hay que cuidarlo”: Ignacio Saavedra se despide de la UC tras irse a jugar a Rusia

Santiago

Durante este miércoles, Ignacio Saavedra fue ratificado como nuevo jugador del Sochi FC, elenco de la Premier League de Rusia y que será su primera experiencia jugando fuera de Chile.

Todo tras haber defendido solo una camiseta en su carrera, la de la UC, que lo formó futbolísticamente y de la cual se despidió a través de un emotivo texto en su cuenta de Instagram.

“En Universidad Católica encontré mi lugar, un lugar único en el mundo que me ayudó a crecer, me entregó valores y me dio las herramientas para poder desarrollarme como persona y como profesional”, explicó Ignacio Saavedra, dimensionando su legado en el club.

“Jamás imaginé que iba a conseguir siete títulos con esta institución, incluyendo un tetracampeonato histórico, ni que iba a poder defender este escudo en todas las canchas de Chile y en muchas canchas del extranjero. Hoy toca despedirme para perseguir otros sueños, porque creo que valen la pena el esfuerzo y la lucha necesarios para conseguirlos”, expresó, junto con valorar el futuro de los cruzados.

“Les quiero desear lo mejor siempre a todos, este club es un ejemplo y eso hay que cuidarlo, lo que nos hace grande es toda la gente que construye este club en el día a día y todos los hinchas que nos acompañan cada fin de semana”, concluyó Ignacio Saavedra.