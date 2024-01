Subsecretario de Previsión Social y reforma de pensiones: “Esta semana hemos avanzado como no se había avanzado en los últimos 14 meses”

El pasado lunes, y tras varias horas de discusión, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma al sistema previsional.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno, pasó a la Sala de la Corporación, donde se deberán discutir los pormenores del proyecto, para posteriormente votar en general si se aprueba la idea de legislar la reforma.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, quien señaló que “en esta semana hemos avanzado como no se había avanzado en los últimos 14 meses”.

En esa línea, el subsecretario indicó que “creemos que debiese existir una mejor disposición de todas las fuerzas, incluyendo las de oposición, para votar a favor de la idea de legislar”.

“La idea de legislar es básicamente votar por la idea de dialogar, y eso es lo que pretendemos hacer. Todos estamos dispuestos a seguir conversando para poder tener mejores pensiones para los chilenos y chilenas”, agregó.

Asimismo, reveló que el monto de las pensiones “en términos promedio, hoy día, incluyendo la PGU, es de $354.000, y para las mujeres de $244.000. La pensión autofinanciada es muchísimo más baja, para las mujeres no supera un poco más de $38.000, y los hombres $159.000. Esperamos que estas pensiones, con incrementos de la PGU y del seguro social, en términos promedio, suban del orden del 16 o el 20%”.

Además, el subsecretario aseguró que “inmediatamente publicada la ley, a los seis meses se produce el primer pago de las nuevas pensiones”.

“Más las de las mujeres que lo de los hombres, porque esta es una reforma que tiene mucho foco en mejorar y resolver las brechas de las mujeres, por lo tanto, no solamente el seguro social, no solamente la PGU, sino que también hay bonos de compensación que van justamente a cerrar esa brecha de las tablas de amortización entre hombres y mujeres, y también aquellas que destinan tiempo a los cuidados de terceros mayores, adultos mayores o niños”, detalló.

En ello, enfatizó en que “la única circunstancia en la cual las pensiones mejoran aportando todo a cuenta individual, es en el año 2070. En todas las otras circunstancias, las pensiones, ya sea por la PGU o por el seguro social, suben para todos hoy día con la reforma”.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Por otro lado, el subsecretario Reyes abordó el tema de la Pensión Garantizada Universal, apuntando que “para poder financiar un gasto permanente como es la PGU, necesitamos ingresos permanentes, y si esos ingresos permanentes existen, se gatilla la PGU”.

“Lo que se aprobó ayer fue que esta subirá a $250.000, en la medida que se cuenten con ingresos tributarios, y estos pueden provenir del Pacto Fiscal”, explicó.

En tanto, la autoridad aseveró que “esos ingresos estarán en la medida que se apruebe el Pacto Fiscal, en particular el proyecto de ley que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones tributarias, el cual va a ser presentado esta mañana”.

No obstante, sostuvo que “la PGU también tiene efectos contradictorios, no es un buen incentivo a la formalidad y también afecta el empleo. Por lo tanto, la PGU no es la herramienta para mejorar las pensiones de la clase media”.

Por lo mismo, emplazó a la oposición, afirmando que “el compromiso de la derecha con la PGU se completaría si también hubiese un compromiso con el Pacto Fiscal”.

Tabla de mortalidad y seguro de longevidad

En otra arista, Claudio Reyes se refirió a la discusión por tabla de mortalidad y seguro de longevidad, señalando a propósito de este último que “lo que estamos tratando es construir un instrumento que solucione, pero que también resuelva los problemas que tenían las anteriores proposiciones, que particularmente tienen que ver con un riesgo fiscal. Es decir, al considerarlas como seguro y ser una prima que se toma al inicio de la etapa laboral, ahí no podíamos encontrar una solución financiera”.

“La diferencia de esto tiene que ver con que esto no es un seguro, lo que estamos hablando aquí es una forma alternativa de jubilación, un retiro programado colectivo que utiliza una mecánica de seguro en la parte final de la vía para aquellos que sobrepasen un límite de una tabla de mortalidad que se establezca”, añadió.

En ese sentido, el subsecretario aclaró que la tabla de mortalidad “se aplica proporcionalmente, no es que a todos se les diga que vivirán 110 años, pero hay una probabilidad, y esta es la que se aplica en la tabla”.

“La idea es una idea interesante que tenemos que ahondar. Incluso queremos pedir algún nivel de asistencia de organismos internacionales para ver cuál es la experiencia respecto a este tipo de instrumentos, para ver si podemos desarrollar esta nueva forma o esta alternativa de jubilación”, cerró.