“Las víctimas reales son los consumidores”: Fernando González responde ante demanda en su contra por su frustrada gira de despedida

Santiago

Durante los últimos días, Fernando González se ha visto envuelto en una polémica lejos de las canchas de tenis donde destacó y que lo llevaron el año pasado a desarrollar su gira “Gracias Chile”.

Aunque los partidos de exhibición contemplaban su presencia en 11 ciudades del país, el evento solo se concretó en dos de estas, lo que le valió una demanda por parte de Leonardo Viera, dueño de la productora Kamada, encargada de la organización de los encuentros, por 210 millones de pesos.

Ante esta situación, Fernando González contragolpeó a nivel judicial y desarrolló también una demanda contra Leonardo Viera por no cumplir con exigencias de logística y producción, cuestiones que llevaron a que desistiera de continuar con la gira “Gracias Chile”, como anunció en sus redes sociales en marzo del año pasado.

Todo en medio de la denuncia desarrollada por 110 personas ante el Servicio Nacional del Consumidor por la no devolución de entradas, las cuales iban de los 20 mil a 130 mil pesos, cuestión que el extenista afrontó al entregar voluntariamente a las oficinas del Sernac para entregar sus antecedentes y defender su imagen.

“He estado en contacto con algunos de los afectados, pero lo que nos convoca es que la ticketera tiene que devolver el dinero a los compradores. No tengo ningún con él. Lo apoyé en contactar a algún jugador, pero no más que eso. Me pongo a disposición, voluntariamente, para ayudar en todo lo que pueda. Las víctimas reales son los consumidores. Es una obligación devolver ese dinero”, enfatizó Fernando González en torno a la investigación contra Leonardo Viera, quien ha presentado problemas similares también en la organización de conciertos de música.