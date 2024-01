Aníbal Mosa confirma el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo: “Me tiene muy contento”

La novela está llegando a su final. Este lunes por la tarde, Arturo Vidal le ganó el gallito a ByN y llegó hasta la Clínica Meds para realizarse los exámenes médicos que le permitirán volver a Colo Colo después de 17 años.

Desde Uruguay, Aníbal Mosa ratificó que el volante será el primer refuerzo del popular: “me tiene muy contento, feliz, no solamente a mí, sino que a 10 millones de colo colinos que somos en Chile. Me avisaron que salieron los exámenes muy bien, estamos felices de tener al ‘King’ en nuestras filas”, dijo en conversación con ESPN.

Sobre el procedimiento de este lunes que vivió Vidal este lunes, dijo que “salieron de forma positiva y la verdad de las cosas es que siempre confiramos en que eso iba a ocurrir, Arturo es un tipo profesional, nuestros doctores también, va a tener una categoría distinta, el plantel con Arturo a la cabeza”.

Respecto a su presentación, Mosa sostuvo que este martes podría darse el gran momento: “ojalá, vamos a ver porque nos vamos mañana, sería ideal presentarlo mañana, estamos todos muy contentos y felices”, cerró el directivo de ByN.