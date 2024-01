“Le desencajó la mandíbula”: Erto Pantoja denunció crudo amedrentamiento tras formalización de Cathy Barriga

Erto Pantoja estuvo invitado en el matinal Mucho Gusto, donde conversó sobre la formalización de Cathy Barriga y el periodo que compartió con ella en el municipio de Maipú.

Recordemos que el actor fue concejal de esa comuna en el mismo periodo. Una labor que definió como “el sitio de trabajo más belicoso en el que he estado en toda mi vida, feroz, esos concejos eran un trabajo enorme”.

De hecho, el artista también se refirió a los complejos momentos que vivieron sus colegas Ariel Ramos y Abraham Donoso, a quien la jefa de comunicaciones de la ex Mekano los difamó una y otra vez.

“Era la constatación de lo que nosotros vivíamos permanentemente... Una vez para un concejo, al que iban a ir dirigentes vecinales, llamó a Carabineros para que fuera y agarrara a la gente que quería poner el “coso” (lienzo). Se armó una batahola”, relató.

Erto Pantoja y su trabajo con Cathy Barriga

Luego, la figura de teleseries decidió sacar a la luz una compleja historia personal. “Tengo que contar una cosa que me cuesta, pero que me pasó a mí. Yo no voy a nombrar a nadie... Cuando se lo conté a Heraldo Muñoz, que era el presiente del PPD, que es el partido que me apoya, me dijo que lo denunciara”, dijo.

Y señaló que “estábamos en una parcela, yo estaba acostado con mis dos mellizos que tenían 8 meses, mi mujer estaba fumando afuera, y de repente siento que alguien viene, adentro de mi dormitorio y me agarra. Me amarra la mano. Yo no podía verlo, además que andaba con capucha”.

“El tipo saltó, la agarró (a su esposa), la tiró al suelo y se le desencajó la mandíbula. La mantiene retenida en el patio. Me pedían la llave del Mazda, estaba oscuro, en el garaje había un 4x4 que era de mi suegra, que era más valioso”, contó.

Erto Pantoja cuenta el amedrentamiento que sufrió el alguno de sus compañeros mientras fue concejal por Maipú.



Quién lo hubiese imaginado que Cathy Barriga tenía un grupito que la protegía atacando al resto, todo muy matonesco.#MuchoGustoMega. pic.twitter.com/TP5ispJIUX — Tamara Toro Soy del 56% ex 38% 🇨🇱✊🏻 (@Tj_Toro9) January 19, 2024

Después, expresó que “agarraron la llave, se llevaron mi billetera, el computador del municipio y celular del municipio. Había otras cosas, pero no les interesaron. Llegaron Carabineros, y cuando les relato la situación, me dijeron ‘su auto va a aparecer en Maipú’”.

Eso levantó sus primeras alertas: “No eran delincuentes, eran súper ordenados. Esa gente quería amedrentarme. Yo no culpo a nadie, pero eso no se esclareció nunca. Apareció el auto mucho después”.

Finalmente, Erto Pantoja concluyó con un “no quiero meterme a la pata de los caballos, pero fue un amedrentamiento”, sin querer hacer referencia directa a la ex edil Cathy Barriga.