“Se parecen en…”: Delfina Guzmán compara al Presidente Gabriel Boric con Salvador Allende

Delfina Guzmán tiene 95 años y lleva casi 4 años lejos de los escenarios. No obstante, la actriz inmortalizada por sus actuaciones en teleseries como Estúpido cupido (1995), Sucupira (1996), Iorana (1998), La Fiera (1999), Romané (2000), Pampa Ilusión (2001), El circo de las Montini (2002), Puertas adentro (2003), Los Pincheira (2004), entre otras, siempre ha estado interesada e involucrada en la política nacional, y eso con los años no ha cambiado.

Por eso, no es de extrañar, que cuando se le pregunte sobre el mandatario del país, Gabriel Boric, tenga mucho que decir. “A ese cabro lo adoro… Encuentro que tenemos un presidente inteligente, atento, vibrante, cariñoso. Me encanta, y lo voy a defender siempre, ahora más que nunca, porque lo están tratando pésimo, lo están atacando mucho, injustamente”, afirmó en conversación con The Clinic.

“Mucha gente cambia con la política y con el poder, pero siento profundamente que Gabriel no, fíjate”, añadió.

Comparó al Presidente Boric con Salvador Allende

Sin embargo, aunque confiesa admirar profundamente al Presidente Boric, su mandatario favorito siempre será Salvador Allende, a quien le encuentra similitudes con el actual jefe de Estado chileno. “Se parecen evidentemente en la inteligencia y en el sentido de la intimidad. Ambos tienen una relación con las personas por encima de los cargos, sin tanta solemnidad absurda y más cercana que otros, incluso que la Michelle o que Lagos, para qué decir Piñera”, sostuvo.

“Salvador, eso sí, era más dicharachero. Yo tenía una buena relación con la Tencha, la esposa de Salvador, que era una persona muy medida. Salvador, en cambio, era muy bueno para la fiesta y para el hueveo, y en eso nos encontrábamos, porque yo también fui muy buena para el hueveo y para bailar, me encantaba bailar. A mí me da la impresión de que Boric no es tan bueno para la fiesta, sino más estudioso, calmado”, complementó.

Finalmente, Delfina Guzmán expresó: “La política es cada vez más sucia, para gente más y más sucia, pero tampoco es que todos sean así. El Presidente Boric proyecta algo que muchos otros no; es cariñoso, como te decía, cercano, y además es transparente, ¡autocrítico! Además, es tan bonito. ¿Cuándo habíamos tenido a un presidente bonito en este país? (ríe)”.

“El día que lo conocí en el teatro, yo le dije: ‘Usted tiene que ponerse siempre la mano aquí, en el corazón’. ‘¿Por qué?’, me preguntó. ‘Porque se ve bien, pues mijito’, le dije, ‘es un gesto de gratitud por el cariño de la gente’”, concluyó.