“Es un dolor muy grande”: el desgarrador relato de la madre de una de las víctimas asesinadas en Cerrillos

Un triple homicidio se registró durante la madrugada de este viernes en la comuna de Cerrillos, donde tres personas en situación de calle, dos hombres y una mujer, murieron baleados por desconocidos.

Según información preliminar, las víctimas se encontraban pernoctando en un ruco ubicado bajo un puente en el Zanjón de la Aguada, lugar hasta donde llegaron dos desconocidos, quienes abrieron fuego.

“Es un dolor muy grande”

Tras conocerse el hecho, Silvia Oyarce, la madre de una de las víctimas, llegó hasta el lugar luego de ser alertada por personal policial sobre el caso.

En conversación con ADN, Oyarce reveló ser mamá de la víctima femenina, de nombre Nicole, quien tenía 23 años y dejó a dos hijos pequeños.

“Mi hija estaba metida en las drogas, y nunca se quiso ir o compartir conmigo, porque estaba en su onda de andar con su amigo de aquí y allá”, partió relatando la mujer.

Además, dijo no conocer la motivación detrás del homicidio de la joven. “Como a las 4:00 o 5:00 de la mañana me avisaron que a mi hija la habían matado”, señaló.

“No tengo idea por qué sucedió esto, porque yo no vivo con ella, yo no estoy aquí, ella tenía muchas juntas”, agregó.

En ello, reveló desgarradamente sentirse “horrible. Es un dolor muy grande, porque yo ya había perdido una hija, y ahora perdí otra”.

“Me pondría en medio de la calle para que me maten a mí, pero no a mi hija. Yo no sé qué hacer”, cerró.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Nacional se encuentra coordinando las investigaciones por este triple homicidio registrado en Cerrillos.