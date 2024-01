“Tiene la calidad de madre cuidadora”: los argumentos de la defensa de Cathy Barriga para no caer en prisión preventiva

17 DE ENERO DEL 2024 / SANTIAGO Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, junto a uno de sus abogados durante segunda audiencia en su contra. En el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, se realiza la segunda audiencia de formalización de la investigación contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. VICTOR HUENANTE/ AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

La segunda jornada de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, estuvo marcada por la aparición de nuevos antecedentes, como la supuesta injerencia de Joaquín Lavín León, cónyuge de la imputada, en despedidos y contrataciones ocurridos en el municipio. Además de la comparación por parte de fiscalía de lo defraudado con otros casos de corrupción en el país.

La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa a Barriga una serie de ilícitos como fraude al fisco y falsificación de instrumento público, los que tuvieron lugar entre 2016 y 2021.

Luego de esto, a partir de las 13.00 horas, fue el turno de la defensa de Barriga de entregar antecedentes y contestar frente a la petición de prisión preventiva realizada por el Ministerio Público, la que fue tildada de “improcedente” por el abogado Marcelo Hadwa.

El jurista comenzó su intervención señalando que “uno de los intereses que hace cambiar el juego, y que lleva a no aplicar la prisión preventiva; el primero de ellos, es el interés superior del niño. En el caso de mi representada, es madre de tres hijos, y es cuidadora de dos de esos hijos, uno ya es mayor de edad, pero uno de esos niños tiene un cuadro médico del cual ya nos hemos referido, ya mandamos información al tribunal”.

“Mi representada tiene calidad de madre cuidadora, no es una situación que se pueda reemplazar, ni se pueda decir ‘se queda el padre con el hijo’, no, es una situación, y más allá de eso no me voy a extender, a petición de la propia familia, pero es madre cuidadora y cumple un rol fundamental para el desarrollo y el interés fundamental de ese niño e incluso, respecto del otro niño”, continuó argumentando.

“La regla de Naciones Unidas, para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, señala que al dictar sentencia sobre medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o de una persona que sea la fuente primaria única de cuidados de un niño, se debería dar preferencia a medidas no privativas de libertad cuando se trate de delitos graves o violentos”, expuso en su intervención.

Con esto se dio por terminada la segunda jornada de exposiciones, las que se retomarán este jueves, donde se debería aclarar si el 9° Juzgado de Garantía de Santiago concede la prisión preventiva pedida por la Fiscalía o dicta una medida cautelar menos gravosa, la que debería durar los 120 días decretados para la investigación.