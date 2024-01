ADN te invita al show de Slash, guitarrista de los Guns N’ Roses: participa aquí por entradas

Uno de los guitarristas más importantes de la historia, pisará nuevamente tierras chilenas con su gira “The River Is Rising” el próximo 13 de febrero en el Teatro Caupolicán. Y podrás ir a verlo gracias a ADN.

Slash llega con su asiduo colaborador Myles Kennedy y The Conspirators, banda que acompaña al guitarrista de Guns N’ Roses en sus trabajos solistas, siendo “4″ de 2022 el más reciente de ellos. Una muestra de esta reciente placa, y otros tracks de su carrera solista, es lo que podremos disfrutar en esta nueva visita en solitario del guitarrista a nuestro país.

Transistor Ampliar

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators han confirmado una serie de fechas internacionales para 2024, con la gira “The River Is Rising-Rest of the World Tour ‘24″ llevando a la banda a tocar en 21 países y 32 ciudades de todo el mundo.

Para participar por 15 entradas dobles a cancha, solo debes ingresar tus datos en el siguiente formulario:

Y para comprar los tickets, puedes hacer CLICK AQUÍ.