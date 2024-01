“Es fome que no exista seguridad en el país”: ex Gran Hermano arremete contra el gobierno de Gabriel Boric luego de ser víctima de la delincuencia

Hans Valdés vivió una experiencia desagradable el fin de semana pasado cuando él, junto a la influencer Ignacia Antonia y otro amigo, fueron víctimas de la delincuencia. El incidente ocurrió mientras el ex participante de Gran Hermano y sus acompañantes se encontraban estacionados en un McDonald’s.

Durante los aproximadamente 40 minutos que estuvieron en el establecimiento, desconocidos aprovecharon para abrir el auto de la influencer y sustraer todas las pertenencias que se encontraban en su interior. En sus redes sociales, Hans compartió los detalles del robo, mencionando la pérdida de maletas y los implementos de trabajo del amigo que los acompañaba, incluyendo máquinas y un iPad.

Tras percatarse del hecho, Hans y sus amigos se dirigieron al personal de seguridad del lugar, donde descubrieron que solo contaban con un guardia y que las cámaras de seguridad no cubrían adecuadamente el área del estacionamiento. Luego, la denuncia correspondiente fue presentada ante Carabineros.

El valor estimado de lo robado ascendió a cerca de 15 millones de pesos en especies. “Voy a ser más precavido, más cuidadoso, quizás tener más cuidado cuando uno vaya a bajarse a comprar algo, que alguien siempre se quede en el auto. No demorarse tanto, quizás en ir a comer. Tener más precaución”, dijo Hans a Página 7, tras ser víctima del robo.

Sus cuestionamientos al gobierno de Gabriel Boric

A su vez que, más adelante, el exparticipante criticó al gobierno. “Es fome, porque siempre hablan de Paz Ciudadana y hablan de que la delincuencia se va a acabar y las cosas siguen igual”, sostuvo.

“No tenían ni cámaras, no había seguridad, había solo un guardia, es fome eso, que no haya seguridad en tiendas grandes como un McDonald’s y una bencinera. Es fome que no exista seguridad en el país”, añadió.

Finalmente, acerca de los esfuerzos que ha hecho el gobierno frente a la delincuencia, Hans Valdés expresó: “No son suficientes, nos robaron, y así como nos roban a nosotros, a miles de personas más (…) No son seguras las medidas, por algo hay tantos robos y asaltos”.