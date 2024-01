Presidente de Deportes Valdivia por situación de Wiemberg en Colo Colo: “No hemos recibido nada, ni el año pasado, ni este”

Mientras se prepara para ser titular este martes ante Rosario Central, Erick Wiemberg sigue en la incertidumbre tanto en Uruguay como en Chile.

Si bien hace algunos días se informó que Colo Colo había llegado a un acuerdo con el jugador para extender su préstamo en el Monumental, lo cierto es que aquello estaría lejos de suceder, o al menos es lo que dicen en el sur del país.

Desde Deportes Valdivia, dueño de la mitad del pase del jugador, aseguran que ellos no saben nada de la continuidad del defensor en Macul: “no queremos hacer polémica con nadie, solo queremos que nos respeten, como institución, como club, y nosotros no hemos tenido ninguna comunicación de La Calera hacia nosotros, y tenemos un contrato, somos dueños del 50% de los derechos económicos de Erick”, dijo el mandamás de los sureños, Raúl Villablanca en conversación con ADN Deportes.

“No hemos participado nada en este negocio. Somos dueños del 50% de los derechos económicos de Erick y La Calera igual en partes iguales, ellos, son además de los derechos federativos, pero eso no nos quita participar en una negociación. El año pasado sucedió exactamente”, agregó el mandamás de Deportes Valdivia.

Deportes Valdivia y Wiemberg en Colo Colo: “No hemos recibido nada”

Villablanca continuó asegurando que “queremos lo mejor para él, no lo queremos molestar porque no corresponde, y nosotros hemos estado esperando que nos llamen, que nos avisen, nos tienen que comunicar, informar y pedir nuestro comentario al respecto, pero no ha pasado nada hasta el momento”, dijo.

“No hemos recibido nada, ni el año pasado, ni este. El año pasado Colo Colo nos iba a dar una parte que se acordó, nos enviaron correo y jamás pasó nada, no entiendo como funcionan los clubes, es una falta de respeto tremenda hacia nosotros”, acusó el directivo

Insistió en que “la verdad no tenemos idea cuánto negoció La Calera con Colo Colo el préstamo. Hay documentos, no entiendo por qué no nos llaman, porque no nos comunican nada, por algo estamos como estamos, obviamente vamos a hacer valer nuestros derechos”.

Relató respecto al año pasado, y este, que “a principios de esta negociación (el año pasado) me llamó Alex Varas, representante de Erick, y me dice que Colo Colo quiere quedarse con el jugador, le dijimos que estábamos felices. Nos dijo que Calera se iba a comunicar con nosotros, pero no pasó nada, he intentado comunicarme con el señor Ricardo Pini (dueño de Calera) y aún no me responde”.

“La semana pasada me llama Alex nuevamente para decirme que se llegó a acuerdo, le preguntó cuál es el acuerdo y me dice que no tiene idea, que me va a llamar el señor (Christopher) Pons, que es el gerente general de Calera, y aquí estoy esperando”, agregó Raúl Villablanca.

Cerró asegurando que “es extraño todo, cuando empezó todo este tema salió en todos los medios, que Valdivia estaba haciendo problemas, cuando jamás hemos hablado, nos hemos sentado con nadie, no hablamos de cifras, entonces es penoso, ya nos pasó el año pasado, ahora de nuevo, y para nosotros es una lata”, finalizó el directivo.