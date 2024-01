Nehuén Paz dispara contra la UC: “Busco salir, yo no exijo quedarme”

En la Universidad Católica, al parecer, perdieron completamente la brújula. La UC culminó un 2023 clasificando apenas a la Copa Sudamericana del presente año y este 2024 partió de manera más que penosa.

Los “cruzados” fueron hasta Perú para hacer su pretemporada y fueron apabullados por Sporting Cristal el pasado domingo en Lima: “deberíamos haber competido mejor”, dijo Nicolás Núñez tras el encuentro.

Entrenador que, en Chile, dejó a Nehuén Paz y Franco Di Santo, al no tener espacio en el plantel del presente año. Precisamente el primero disparó contra la UC, y pidió salir de San Carlos de Apoquindo.

“Busco salir. Yo no exijo quedarme, ni cupo ni nada. Es todo mentira. Yo busco salir y si llegamos a un acuerdo entre todos, se va a solucionar”, comentó a Punto Cruzado el volante que llegó a Chile como ‘crack’, pero que estuvo lejos de aquello.

Agregó que “el club dijo que me van a inscribir no porque yo lo exijo, sino porque ellos me lo dijeron”, aseveró, desmintiendo la supuesta exigencia que había hecho en los últimos días.

Insistió en que la UC no ha facilitado su salida, y que, por el contrario, se equivocaron en una ocasión: “no rechacé ninguna propuesta del extranjero, ni me niego a moverme del club”, dijo.

“(Goiás) fue la única propuesta que hubo y la presenté yo al club el año pasado para poder salir. Enviaron mal la documentación desde Católica”, complementó el volante trasandino.