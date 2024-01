Vino de Visita | Experta afirma que actualmente el chileno “está reemplazando el alcohol más fuerte por el vino”

La presidenta de la Ruta del Vino Valle del Maule, Bernardita Troncoso, fue la invitada en el programa de ADN “Vino de Visita” para conversar sobre la versión Nº 22 de la Noche del Carmenere 2024, una fiesta del vino donde participarán distintas cepas el próximo 19 de enero.

Junto al periodista Jorge Urzúa y el presidente del Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile, Patricio Rojas, Bernardita detalló que esta celebración se hará en Ankamapu, un fundo que se encuentra en el límite de Talca y San Clemente.

Y afirmó que al comprar la entrada, esta “te da derecho a una copa y una pulsera que permite degustar más de 40 viñas que estarán presentes ese día”. Siendo un gran panorama para los fanáticos del carmenere.

Respecto al escenario actual del vino en nuestro país, Bernardita comentó: “El gusto de la gente se amplió muchísimo, hoy día encontramos incluso jóvenes que saben de vino (...) Se está reemplazando lo que era el alcohol más fuerte por el vino”.

Heladería Palettas

En el segundo bloque del programa, estuvo el fundador de Palettas, Ian Bortnik, para conversar sobre la creación de esta llamativa heladería: “Nace en 2014 como un proyecto chiquitito de tener un par de locales de una heladería distinta”.

“Es una heladería donde no hay conos, no hay vasos, no hay cucharas; sino que es un producto más como cuando uno era niño, el helado con el palito tradicional”, complementó. Y agregó que cuentan con productos para niños, adultos y tercera edad.