Marcelino Núñez revela el motivo del curioso apodo que recibió en el Norwich: “Es más fácil para ellos”

Marcelino Núñez le puso fin al misterio por el curioso apodo que tiene en el Norwich City, el cual nunca se mencionó durante los años que jugó en Universidad Católica.

A través un video publicado en las redes sociales del club inglés, el volante chileno explicó el motivo detrás de su apodo. “Lo que pasa es que había otro compañero que le decían Max (Maximillian Aarons). Y el Marcelino, para no hacerlo muy largo para ellos, les decía que me dijeran ‘Marce’”, comentó.

El ex UC reconoció que este apodo se confundía con el de su compañero cuando los dos estaban jugando. “Ellos no podían pronunciar ‘Marce’, me decían ‘Maxi’ y dentro de la cancha mi traductor o el técnico me decían ‘Maxi, Maxi’ y yo no sabía si le estaban hablando a él o a mí”, señaló.

Marcelino Núñez pasó a ser conocido como ‘Nacho’

A raíz de este problema, el seleccionado nacional contó cómo resolvió la situación. “Como en mi casa mi familia me dice ‘Nacho’ desde chico, les dije que me digan ‘Nacho’, que es más fácil, o chileno”, concluyó.