Ivo Basay ‘fue al hueso’ en la conformación de su equipo: “Uno nunca arma un plantel al 100 por ciento”

En un mercado de pases más que movido, Deportes Copiapó se ha robado todas las miradas: hasta el momento, tiene nueve refuerzos ratificados para la presente temporada.

Con la misión de no sufrir con el tema del descenso, como sucedió el 2023, Ivo Basay sabe que las miradas están puestas sobre él, considerando que tuvo que desprenderse de 10 jugadores que afrontaron la temporada pasada.

“Hay que dejar en claro que uno nunca arma un plantel al 100 por ciento, porque obviamente hay jugadores que tienen contrato más allá de los gustos de uno. Pero hay un 60 por ciento que es de uno y en eso estoy súper conforme”, comentó en conferencia de prensa.

Agregó que “lo ideal es tener gente de casa. Vamos a hacer todo lo posible por cambiar ciertas cosas en divisiones menores, se necesita hacerlo. Deberíamos tener Sub-20 de casa, el club tiene la obligación de mirar para atrás y tener los proyectos listos para insertarlos”, dijo.

El ex DT de Colo Colo sostuvo además que “hay que ser súper claro, no tengo huevos fritos en los ojos, las mediciones no mienten. La respuesta es súper tajante. Para ser parte del plantel hay que tener muchachos bien preparados, y hoy el club no los tiene. Es la dura y cruel verdad”, aseveró.

Los albirrojos completaron nueve incorporaciones para la temporada 2024. Los refuerzos son Francisco Calisto, Fabián Manzano, Luis Felipe Maluenda, Yerko González, Juan Carlos Gaete, Diego Carrasco, Álvaro Cazuela, Tobías Figueroa y Byron Nieto.