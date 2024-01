“Todas las que denunciamos estamos fuera”: exfuncionarias de Carabineros acusan a la institución de mantener una “cultura de silencio” ante abusos

Las excarabineras Marlene Meza y María Soledad Villarroel rompieron el silencio en Ciudadano ADN roto el silencio, acusando que en Carabineros de Chile se vive una cultura de abuso y encubrimiento. Relatado dramáticos testimonios, amabas expolicías compartieron sus experiencias personales de acoso y abuso sexual, así como la falta de apoyo institucional y la cultura de silencio que perpetúa estos actos.

Marlene Meza, quien solo duró cerca de cuatro en el organismo policial, narró cómo desde su primera destinación en San Felipe enfrentó acosos constantes, incluso por parte de un capitán, los cuales hasta que dejó de ser carabinera “nunca pararon”. “Nunca hubo respeto por nuestra intimidad”, agregó la mujer, describiendo un entorno donde el abuso era cotidiano y no se respetaban los límites personales.

“El capitán que estaba en ese tiempo en la comisaría me designaba tareas, pero tenía que estar al lado de él, no me dejaba salir a la calle, tenía que estar el 100% del día en la comisaría (...) Nosotros teníamos que vivir en Los Andes, porque en San Felipe no tenían dependencias de mujeres (...) entonces llegaban la gente que venía afuera, los carabineros entraban a las piezas de nosotros, que éramos las mujeres, entonces nos acosaban”, comunicó la exintegrante de Carabineros.

María Soledad Villarroel, con 21 años en la institución, compartió una historia similar. Desde su tiempo como aspirante a oficial, la mujer fue testigo y víctima de acoso laboral y sexual. “Se siente así desde el primer momento”, indicó, explicando cómo los instructores abusaban de su posición de poder.

“Oídos sordos”

Ambas exfuncionarias destacan la indiferencia y el desdén con que sus denuncias fueron recibidas. La falta de acciones concretas por parte de los superiores y la institución en general las llevó a buscar ayuda externa, como el Ministerio de la Mujer. “Después de tantos años de insistir con diferentes autoridades, tanto en el ambiente institucional como político, todos hacen oídos sordos”, lamentó.

“En Protección de Personas Importantes (PPI) sufrí mis primeros acosos como funcionaria. Yo trabajaba con un capitán que me hacía insinuaciones, tocaciones y esto era un chiste para todo el mundo. Después, cuando hice las postulaciones para las chicas que querían ser parte del curso, llevo la carpeta y él la toma y me dice: “esta wea me traes ¿tú crees que estás acá porque eres inteligente? A mí me interesa saber si tienen buen poto o buenas tetas”, relató.

¿Patrón sistemático?

Pero los casos de Marlene y María Soledad no son aislados. Han surgido numerosos testimonios de acoso y abuso dentro de Carabineros, que de acuerdo a las víctimas, demostrarán un patrón sistemático de comportamiento y un profundo problema estructural.

“Hay toda una cultura de decir ‘está loca’, ellos comentan muchas cosas y a la gente la tienen tan convencida que ni siquiera te llamen para decir ‘oye, sabes que me contaron esto’, si no que es tanto lo que difaman, que a ti te van minimizando de una manera terrible (...) Yo no solamente voy a hacer justicia por mí, sino que por tantas otras que fuimos conociendo en el camino y aquí estamos”, esgrimió.

Pero este camino para dar a conocer estos casos de abuso en Carabineros no quedaron ahí y Villarroel se comunicó con el entonces general director de la institución, a quien le dio a conocer otros hechos que afectaban a otras compañeras de labores. “Lo fui a encarar y le dije: ‘yo donde voy veo lo mismo y es un problema terrible que nadie haga nada, entonces yo no le voy a pedir a usted, en su calidad general director, porque yo no lo acuso, pero sí que los mandos no hagan su pega, así que le exijo me diga quién lo hace”, expresó.

“Creímos que en algún minuto nuestra voz iba a ser escuchada, porque teníamos pruebas, porque teníamos antecedentes y porque somos muchas, muchas más de lo que la gente cree”, sumó la excarabinera, quien además afirmó que tras denunciar fue sacada del organismo policial, realidad que han vivido otras denunciantes. “Al final la gente que quiere defender a cualquier otra es castigada y sancionada, entonces no hay testigo y en el fondo eso opera la cultura del silencio (...) Pero todas las mujeres que hemos denunciado, estamos fuera”,