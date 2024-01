Dos aerolíneas de Estados Unidos detectan piezas sueltas en sus aviones

Estados Unidos

Las inspecciones preliminares de dos aerolíneas de Estados Unidos hallaron piezas sueltas en algunos de sus aviones. Las empresas Alaska Airlines y United Airlines detectaron las anomalías en aparatos Boeing 737 MAX9. Ambas empresas comunicaron que detectaron “componentes sueltos”, en medio de las indagatorias luego que un avión sufriera una explosión y perdiera una ventanilla en pleno vuelo. El hecho se produjo el pasado viernes en un viaje iniciado en la ciudad de Portland (Oregón).

La empresa United Airlines informó que han “encontrado casos que parecen estar relacionados con problemas de instalación en el tapón de la puerta, por ejemplo, tornillos que necesitaban un apretón adicional”. Esa compañía posee 79 aviones Boeing 737 MAX 9, la mayor flota de esa aeronave. Unas horas después Alaska Airlines anunció que detectaron “componentes sueltos visibles en algunos aviones”.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos investiga la causa de la explosión del componente llamado tapón de puerta en un avión de pasajeros de Alaska Airlines. El aparato debió aterrizar de emergencia y en las redes sociales se difundieron videos e imágenes del interior dañado. El vuelo 1282 informó luego de despegar desde Portland señaló que tenían un “problema de presurización”.

(Detectamos) componentes sueltos visibles en algunos aviones” — Alaska Airlines en un comunicado

La FAA anunció el lunes una ruta de nuevas inspecciones que incluye los seguros, los componentes y elementos de fijación de las puertas laterales. La agencia de aviación de Estados Unidos aclaró que “las aeronaves Boeing 737-9 permanecerán en tierra hasta que los operadores completen las inspecciones reforzadas”. Los procesos de revisión siguen su curso y ya entregan algunos resultados.

The New York Times informa que los investigadores federales consideran posible que los pernos que debían mantener un panel del fuselaje en su lugar nunca se hubieran instalado antes de que volara el Boeing. Cuatro pernos deberían haber evitado que el tapón de la puerta se moviera y se saliera del avión. Pero no estaban cuando los investigadores recuperaron ese tapón y tratan de determinar si estaban allí al empezar.