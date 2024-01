Luis Casanova se despide de la U y encuentra club en menos de 24 horas

Santiago

Una de las grandes dudas que quedaban en el comienzo de la pretemporada de la U de Chile era la situación del defensa Luis Casanova, cuyo contrato con el club finalizó el 31 de diciembre de 2023.

El ex Deportes Temuco se mantuvo entrenando al margen, esperando un acuerdo para extender su vínculo con el cuadro universitario laico, cuestión que no ocurrió luego de no llegar a acuerdo en torno a su salario.

La situación se oficializó la noche del viernes, luego que Luis Casanova escribió en sus redes sociales un sentido texto para despedirse de la U de Chile. “Se cierra un ciclo de una manera que no esperaba, pero creo que es el momento adecuado para hacerlo, antes de forzar una situación”, comentó en su cuenta de Instagram.

“Me despido tranquilo, ya que siempre intenté dar lo mejor de mí, sin importar las lesiones o las consecuencias que esto podría traer. Me voy con lindos recuerdos, momentos de aprendizaje en lo personal y futbolístico. Aprendí lo que es la resiliencia”, señaló el defensa de 31 años.

Al margen de su despedida, rápidamente Luis Casanova encontró respuestas en torno a su futuro deportivo, pues en la mañana de este sábado fue anunciado como nuevo jugador de Deportes Iquique.

Así, tras cuatro temporadas en la U de Chile, el central se convirtió en el cuarto refuerzo de los “Dragones Celestes” tras los arribos del arquero Daniel Sappa, el volante Agustín Nadruz y el delantero Rubén Farfán.