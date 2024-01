Gonzalo Egas revela qué opina de “Tierra Brava” y por cuánto dinero volvería a un reality

En el 2005, un entusiasta artista de las artes marciales y luchador de valetodo, llamado Gonza Egas, se hizo conocido en el reality La Granja debido a que continuamente ganaba las diferentes competencias que se llevaban a cabo. Además, de que también tuvo una mediática y famosa rivalidad con Arturo Longton, quien era uno de los favoritos de los televidentes. Sin embargo, hoy, Egas, está lejos de los programas de telerrealidad.

Incluso, al consultársele sobre Gran Hermano y Tierra Brava, los dos últimos realities que fueron tendencia, Gonzalo Egas manifestó no ser seguidor de estos. E incluso, el conductor de TNT Sports, señaló, en conversación con La Cuarta, que “le di una oportunidad a Tierra brava, básicamente porque es Canal 13 y le tengo cariño a esa gente. Pero no me gustó, lo encontré fome”.

¿Es verdad que estuvo cerca de ingresar a Tierra Brava?

En la ocasión, Gonzalo Egas también se refirió a los rumores que existían acerca de un supuesto ingreso suyo al reality de Canal 13. “Todos en el canal creían que entraba a Tierra brava. Mi jefatura me decía ‘Gonzalo, avísanos cuando te vayas’… ‘No, no me voy’, les decía. No, pero es que dinos, nos gustaría enterarnos por ti y no por la prensa. Les repetía que me quedaba y no me creían. Nadie de Canal 13 me contactó, nada”, afirmó.

“De hecho, cuando me preguntaban si iría, yo explicaba que estoy muy contento con lo que estamos haciendo en el Fighting. Si me ponen 200 millones, obvio, voy. Pero en el formato reality que conozco, te metes tres meses y medio y te ganas un premio… Y ya no iría, prefiero quedarme trabajando en lo que estoy, porque me encanta. Prefiero presentar las peleas el sábado por la noche”, añadió.

Finalmente, Gonzalo Egas insistió que la única manera para lograr que él vuelva a los realities, es si le ofrecen una gran suma de dinero. “Si me ponen 200 palos sobre la mesa, vuelvo a un reality. Si no, cierro la puerta”, cerró.