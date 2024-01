Pamela Leiva entrega nuevos detalles sobre el estado de salud de su mamá

En la madrugada del miércoles, Pamela Leiva reveló que mientras trasladaban a su madre en ambulancia al centro asistencial, ella no podía seguirla debido a que en el peaje no la dejaron seguir por no tener dinero en efectivo. Y recientemente, a través de un live en su cuenta en Instagram, la humorista actualizó el estado de salud de su mamá.

El miércoles, al encontrarse desesperada por no poder pasar el peaje, la comediante expresó su angustia en una transmisión: “A mi mamá la están trasladando al hospital de San Antonio, por la urgencia no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje y la ambulancia pasó con ella y no tengo efectivo. No puedo creer que estén haciendo esto”.

La situación se prolongó por varios minutos hasta que otro automovilista intervino y pagó el peaje por Pamela, permitiéndole llegar al centro asistencial para acompañar a su madre.

Las próximas horas serán claves para su mamá

Mientras que, en otro live, que llevó a cabo este jueves 4 de enero, Pamela Leiva actualizó a sus seguidores sobre el estado de salud de su madre, quien aún se encuentra en coma inducido y con ventilación mecánica.

“Le quiero dar las gracias a todos que me han escrito, mi mamá sigue hospitalizada en el Hospital de Los Andes, está en la UCI, sigue en coma inducido y con respirador mecánico”, compartió Pamela. Además, ofreció una noticia alentadora al explicar que su madre está respondiendo positivamente al tratamiento, con mejoría en la inflamación de sus pulmones y descenso de los niveles altos.

Finalmente, Pamela Leiva informó que el próximo paso será comenzar a despertar gradualmente a su madre y proceder con el proceso de retirar la ventilación mecánica. La comediante agradeció las muestras de apoyo y preocupación de sus seguidores durante este difícil momento.