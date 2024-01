Dylan Glaby: “Coquimbo Unido se ha ganado un respeto y los equipos ya te miran distinto”

El mediocampista de Coquimbo Unido, Dylan Glaby, habló durante este miércoles con Los Tenores de ADN Deportes, instancia donde se refirió a la actualidad del club y a lo que se viene para el cuadro pirata en 2024

Al respecto, comenzó hablando de la conformación del plantel para los desafíos de este año, donde competirán en el Campeonato Nacional, Copa Sudamericana y la Copa Chile.

“Por ahora se queda gran parte de lo que fue la base de 2023, así que contento por eso. Ojalá podamos formar un gran equipo y hacer una gran temporada”, sostuvo.

Respecto al renacer de los aurinegros, donde estuvieron cerca de perder la categoría hace algunos años y después pelearon en la parte de arriba del Torneo, indicó: “Las primeras fechas nos costaron, porque era un equipo relativamente nuevo, pero después se formó un gran equipo. Se juntó mucho jugador que le gustaba competir y eso fue fundamental para que Coquimbo entrara este año a la Copa Sudamericana. Eso ayudó”.

En esa línea, indicó que “con los equipos grandes hemos hecho muy buenos partidos y eso ayuda a que los demás equipos te respeten. Creo que hoy nos hemos ganado un respeto y los equipos ya te miran distinto. Tenemos que pelear el torneo, estar sólidos. Eso es fundamental para tener una gran temporada”.

Respecto a su juego en los piratas, Glaby indicó: “Yo prefiero que se corte con faul en mitad de cancha y que la jugada no termine en gol o casi gol. Siempre estoy al límite, pero prefiero jugar así”.

Consultado sobre Universidad Católica, rival de Coquimbo en Copa Sudamericana, lanzó: “No he visto mucho a Católica. Solo se que se ha ido Saavedra y llegó Canales. La verdad estoy con la familia y cuando llegue a Coquimbo, nos prepararemos de la mejor manera para ese partido”.

Finalmente, el volante de corte se refirió a sus comienzos en el fútbol. “Tuve que arrancar en la última categoría del fútbol argentino. Antes era un jugador más elegante y me fui convirtiendo. Jugar en esa categoría me ayudó a cambiar mi estilo de juego, a ser más rudo y no darme nunca por vencido. Eso me ayudó en el carácter y más allá de los malos momentos, hoy lo agradezco, porque me ayudó”, cerró.