“Espero que sea una buena competencia: Ignacio Tapia apunta a seguir en la U pese a la llegada de Franco Calderón

Uno de los jugadores que sorprendió en su arribo dentro del grupo de la U de Chile que se desarrolló exámenes médicos en la Clínica Meds fue el central Ignacio Tapia, quien todavía es parte del primer equipo universitario laico.

Todo pese a que el ex Huachipato no tuvo mayor consideración en la temporada 2023 por parte del saliente DT Mauricio Pellegrino. “Eso siempre lo dejo al criterio del técnico, yo me entrené para estar listo cuando me tocara y creo que lo hice bien en los partidos que me necesitaron. Le deseo lo mejor, pero no sé si me merecía más minutos o no”, apuntó quien ha sido visto como uno de los futbolistas que no continuará en 2024.

Sin embargo, el propio Ignacio Tapia quiere seguir en el club. “He sabido de algunas cosas, pero no he querido preguntar mucho. A mí no me han dicho nada, asi que por el momento sigo en el club. Mi intención es jugar, sea donde sea, pero siempre he querido jugar en la U. Si se puede en la U, me quedo. Si no, tendré que buscar otro rumbo”, remarcó Ignacio Tapia, incluso pese al inminente arribo de un central argentino, Franco Calderón.

“En un club como la U siempre va a haber competencia, sirve para el jugador, asi que lo tomo bien. Soy autocrítico, me exijo mucho, asi que espero que sea una buena competencia”, señaló el jugador de 24 años, confiado de una mejor temporada y avalando el arribo de Gustavo Álvarez a la dirección técnica de la U de Chile.

“Este año vengo más preparado, es fundamental lo físico. El nuevo cuerpo técnico viene de salir campeón, asi que esperamos que sea todo bueno este año para nosotros. Hablé con mis excompañeros durante el año, todos tenían muy buenas referencias hacia él, de su trabajo y como persona. Creo que va a ser un aporte para el equipo”, concluyó Ignacio Tapia, cuyo futuro en el cuadro universitario laico aún es incierto.