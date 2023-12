Fran Maira funa a Sebastián Ramírez: “No te compro tu papel de choro”

Fran Maira se fue de vacaciones a Brasil. Y, desde allá, decidió lanzarse con todo contra Sebastián Ramírez, si excompañero de Gran Hermano.

Resulta que la rubia le lanzó todo al chico reality debido a una deuda económica que mantiene con ella y con más concursantes de la casa estudio.

Esto debido a un concurso de la marca Mercado Libre, donde el sujeto ganó cinco millones de pesos y prometió repartirlos entre los otros finalistas del juego.

“Sólo voy a decir que el hueón me debe un millón de pesos y no lo quiere pagar”, fue lo primero que dijo la modelo cuando le consultaron por la polémica figura.

Fran Maira contra Sebastián Ramírez

Así, la blonda indicó que “¿de qué sirve funarlo si está más funado que la chucha? Y en volá lo necesita más que yo. Eso es todo lo que voy a decir”.

Y no se quedó en eso, ya que luego agregó que “si estás viendo esto, no te compro tu papel de choro. Me quedaste debiendo a mí y a cuatro participantes”.

¿Y qué dijo el otro? Fiel a su estilo ácido y burlesco, el ex Gran Hermano le contestó por la misma vía. “Fran, ¿cómo estay? Disculpa, sé que estás en vacaciones, acá está el palo”, le dijo, mostrando una madera en sus manos.

Ampliar

De esta forma, Fran Maira y Sebastián Ramírez dejaron más que claro que se acabó la buena onda entre ellos, pese a que en el reality incluso tuvieron una especie de affaire, que ahora quedó más que enterrado.