“Curao No Manejo Mejor”: Pancho Saavedra evidencia los peligros de conducir bajo la influencia del alcohol en nueva campaña

En la víspera del Año Nuevo, Fundación Emilia y CCU lanzaron la campaña “Curao No Manejo Mejor”, enfocada en concientizar sobre los peligros de conducir bajo la influencia del alcohol durante las celebraciones de fin de año.

Francisco “Pancho” Saavedra, reconocido periodista y animador del Festival de Viña del Mar 2024, se suma como rostro de la iniciativa.

Educación y conciencia

Según datos de Carabineros analizados por Fundación Emilia, los últimos 5 años han registrado más de 38,000 accidentes de tráfico y 639 muertes debido a la ingesta de alcohol por parte de conductores. Tan solo en diciembre de 2022, se reportaron 758 accidentes y 10 fallecimientos. En este contexto, la campaña busca educar a la población sobre los riesgos asociados a la conducción en estado de ebriedad.

En un video promocional, Pancho Saavedra participa en un simulador de conducción que contrasta los reflejos al manejar sobrio con los de hacerlo después de consumir dos vasos de whisky. “Yo me tomé un par de copas, y sí, se siente muy extraño manejar así. Curao no se maneja mejor, no manejas mejor tú, no maneja mejor nadie”, expone el periodista en el registro.

La presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, destaca la importancia de abordar la siniestralidad vial, subrayando que “para esto no existen cálculos, si usted toma no maneja, así de simple”. Figueroa reconoce la dificultad de hacer entender este mensaje a la sociedad, a pesar de su simplicidad.