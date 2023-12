Ministra de la Mujer se retracta y asegura que la expareja de Jordhy Thompson seguirá con el juicio en contra del futbolista

Durante este domingo, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sorprendió al asegurar que la expareja de Jordhy Thompson, Camila Sepúlveda, había desistido de continuar el juicio en contra del futbolista de 19 años, acusado de lesiones por violencia intrafamiliar, desacato y femicidio frustrado.

“Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que además se siente defraudada. Eso es lo que ha expresado nuestra representada y es lo que vamos a respetar. No pondremos acciones legales a menos que ella lo decida”, aseguró en diálogo con Chilevisión.

Sin embargo, horas más tarde, Camila Sepúlveda descartó dicha decisión. “Quería aclarar que lo que dijo la Ministra de la mujer es falso. Yo no he desistido de nada, la causa sigue en pie”, comentó en charla con Deportes 13.

De hecho, la expareja de Jordhy Thompson remarcó que no ha tenido contacto con Antonia Orellana y remarcó que no dejará de ejercer las acciones judiciales contra el futbolista, quien permanece con medidas cautelares en su contra a la espera de pagar los 100 millones de fianza que le permitan viajar a Rusia para continuar su carrera deportiva.

La ministra se retracta

Tras las declaraciones de Sepúlveda, la ministra volvió e emitir un comunicado, donde se retractó de sus anteriores declaraciones.

“Con respecto al caso de nuestra representada, Camila Sepúlveda, me gustaría reiterar que el proceso judicial continúa y desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del SernamEG, vamos a seguir representándola, así como poniendo todos los esfuerzos en su protección y reparación, por supuesto y tal como declaré en la mañana, respetando su voluntad y autonomía”, declaró.

En esa línea, cerró diciendo que “es necesario recordar que una cosa es no apelar a la suspensión del arraigo nacional y otra cosa es no seguir con el proceso judicial, cosa que no se nos ha solicitado”.