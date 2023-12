La emotiva dedicatoria de Daniel Fuenzalida a sus padres para Navidad: “Hoy se valora más que nunca...”

Santiago

Durante la jornada de este 24 de diciembre, diversos exponentes utilizaron sus redes para manifestar sus deseos navideños, compartir fotos, o simplemente mostrar qué les depara la jornada festiva, siendo Daniel Fuenzalida, una de las imágenes televisivas que conmovió con su posteo.

A través de su cuenta de Instagram, el comunicador dedicó sentidas palabras a su madre, quien falleció en 2021, y a su padre, quien falleció este año.

“Jamás pensé que llegaría esta navidad, sin uds, sin la alegría de este día, sin las cosas ricas que preparaban, sin ese esfuerzo que hacían por siempre dar lo mejor para todos, sin la magia de poder abrazarlos y darles un beso” comenzó diciendo el animador, acompañando el texto de una imagen de él en el cementerio.

“Hoy nuestra casa está igual a como les gustaba en esta fecha, está todo intacto con la diferencia que uds no están, me queda el consuelo que están en otro plano y que seguramente desde ahí nos acompañan, es difícil porque uno es egoísta y me gustaría un beso y abrazos y no están” agregó.

“Pero debo conformarme que de algún lugar me acompañan, feliz navidad papitos, muchas gracias por tanto y tan lindas navidades. Gracias por tanto esfuerzo para entregar lo mejor de Uds, hoy se valora más que nunca….., los amo” sentenció Daniel Fuenzalida.